Descuentos llegan hasta los $300 pesos por litro: Conoce las rebajas en bencina para este abril

18 abr. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la gran alza de los valores de los combustibles en marzo, una nueva subida de precios golpeó los bolsillos de los chilenos el pasado jueves. El conflicto bélico en Medio Oriente, en particular el bloqueo del estrecho de Ormuz, mantiene elevado el precio por barril, lo que complica a países importadores de petróleo, como Chile.

Por esto, bencineras y otras compañías mantienen una serie de medidas de mitigación para aliviar el bolsillo de los chilenos. Son varias las alianzas y convenios entre empresas e instituciones que ofrecen descuentos en la carga de combustible.

Son muchas las promociones que estarán activas durante este mes. El beneficio dependerá de factores diversos, tales como el día de la semana en que se realice la carga de bencina, el método de pago, la bencinera e incluso la comuna a la que pertenezcas, ya que ciertos municipios también entregan apoyo.

La mayoría de estos descuentos y beneficios están sujetos a términos y condiciones. Para acceder a algunos de estos beneficios es indispensable pertenecer a cajas de compensación, ser cliente de entidades bancarias determinadas y hasta ser usuario de diferentes aplicaciones digitales.

¿Cuáles son los descuentos en bencina que estarán vigentes en el mes de abril?

Además de las medidas anunciadas por el gobierno, que incluyen el congelamiento de la tarifa del transporte público, la entrega de algunos bonos a taxistas, pescadores artesanales y el subsidio al valor del kerosene, existen algunos descuentos con los que los chilenos pueden ahorrar hasta $300 pesos por litro de combustible.

Normalmente, las rebajas están disponibles en las principales estaciones de servicio del país: Copec, Shell y Aramco —ex Petrobras—, para verificar cuál de estas tiene la tarifa más económica, puedes consultar con la herramienta oficial de la Comisión Nacional de Energía, en el sitio Bencina en Línea.

Descuentos según el día de la semana:

Lunes

Descuento de $100 pesos por litro en bencineras Aramco adheridas, pagando con la tarjeta de crédito del banco Consorcio y de $150 si lo haces a través de la app Aramco estaciones. Promoción válida hasta el 30 de abril con tope de 8 mil pesos en pago físico y 10 mil pagando mediante la aplicación.

En Copec podrás acceder a un descuento de $50 pesos por litro pagando con las tarjetas Clásica y Platinium de Cencosud Scotiabank Mastercard y $100 pesos con tarjetas Black a través de la app Copec. Oferta válida por todos los lunes del año.

Clientes Jumbo Prime también gozarán de $100 pesos de descuento por litro en estaciones Copec.

Otro descuento en bencina vigente por todos los lunes del año es el que otorgan algunas municipalidades: $15 pesos de descuento por litro de gasolina y diésel o $25 pesos de descuento por litro de parafina. Oferta válida en comunas y bencineras adheridas con tope de descuento en dos cargas diarias de combustible por un monto de $120 mil pesos y $30 mil en cargas de parafina.

Martes

Descuento de $50 pesos por litro en estaciones Aramco pagando con la tarjeta prepago de Mercado Pago usando la app Aramco. Tope de descuento de $5 mil pesos al mes por titular.

Descuentos en municipalidades y estaciones adheridas.

Ofertas en estaciones Shell pagando con tarjetas de crédito Líder BCI: $100 pesos por litro en la App Mi Copiloto. Tope de descuento de 4 mil pesos en máximo 2 cargas por Rut al mes.

Miércoles

Aramco tendrá $100 pesos de descuento por litro pagando con tarjetas físicas de crédito o débito de Banco Ripley o a través de la app Aramco Estaciones para clientes en categoría plus. Para consumidores en categoría Silver el descuento es de $125 pesos y sube a $150 en clientes Gold. Tope de descuento de 8 mil pesos por titular al mes.

En estaciones Copec habrá descuento de hasta $100 pesos por litro pagando con tarjetas Singular de Scotiabank a través de la app. Clientes con tarjetas Platinium y Gold tendrán $25 pesos de descuento, Visa Scotia Signature $50 pesos y Visa Scotia Infinite $75.

Clientes del Plan Movilidad accederán a un descuento de $50 pesos por litro en cargas de combustible pagando con la app Copec. Promoción no válida en estaciones de servicio Zervo y con tope de descuento de 10 mil pesos por titular al mes.

Jueves

En estaciones Aramco habrá descuento de $150 pesos por litro pagando con la tarjeta de crédito ABC. Tope de descuento de 10 mil pesos por titular al mes.

Por su parte, Copec tendrá descuentos de $100 pesos por litro de combustible, pagando con tarjetas de crédito BCI en máximo dos cargas al mes y con 7 por ciento de cashback adicional.

También habrá descuento de $200 pesos por litro pagando con tarjetas de crédito Coopeuch a través de la app Copec y de $100 pesos con cuenta vista y Dale Coopeuch. Válido solo para compras con boleta y el descuento se abonará a la cuenta del cliente en un plazo máximo de 10 días.

Viernes

Aramco, Copec y Shell tendrán descuento desde $50 hasta $300 pesos por litro pagando con tarjetas de crédito o prepago Tenpo a través de la app. Tope de descuento de 4 mil pesos por viernes, con un máximo de 2 pagos por cliente al mes y en compras mínimas de 5 mil pesos.

Adicionalmente, Copec ofrece rebajas de $100 pesos por litro de combustible pagando con RUT Pay Banco Estado, con tope de descuento de 50 litros por carga.

Sábado

Pagando con tarjetas de crédito Sbpay física, Aramco ofrece un descuento de $100 pesos por litro de combustible y quienes lo hagan mediante la app Aramco Estaciones tendrán $150 pesos menos por litro. Tope de descuento de 10 mil pesos por titular al mes.

Domingo

Clientes con tarjeta física Spin Visa de Cruz Verde tendrán un descuento de $150 pesos por litro en bencineras Aramco. Tope de descuento de 10 mil pesos por titular al mes.

En el caso de estaciones Shell se podrá acceder a una rebaja de $100 pesos por litro de combustible pagando con tarjetas de crédito BICE, a través de la app Micopiloto o Shell Chile. Válido para tarjetas de crédito Signature Visa, Infinite Visa, Platinium Visa o Gold Visa. Tope de descuento de 5 mil pesos por titular al mes.

Copec por su parte, tendrá rebajas de $100 pesos por litro de combustible pagando con la app Copec, usando la tarjeta de crédito Visa Limitless de BICE.

Copec, Shell y Aramco. Principales estaciones de servicio en Chile.

Otros descuentos

Adicional al listado de descuentos mencionados, Aramco tendrá descuentos especiales para conductores asociados a Uber, taxis y transportistas escolares.

Descuentos en bencina para Uber Taxi: $100 pesos por litro con tope de 15 cargas mensuales y hasta 20 mil pesos por día.

Descuentos en bencina para Uber Rides: Socios categoría azul $10 pesos por litro, Oro $15, Platino $25, Diamante $100 pesos menos por litro. Tope máximo de dos cargas diarias y hasta 60 mil pesos para todas las categorías.

Descuentos en bencina para Uber Eats: Socios categoría azul $10 pesos por litro, Oro $15, Platino $15, Diamante $30 pesos menos por litro. Tope máximo de dos cargas diarias y hasta 60 mil pesos para todas las categorías.

Descuentos para taxistas: Conductores inscritos por primera vez en Aramco obtendrán $50 pesos de descuento por litro de combustible en su primera carga. Después, el descuento será de $15 pesos en combustible y $25 en parafina, todos los días y con todo medio de pago. En Arica, Tarapacá, Atacama, Maule, Aysén y Magallanes el descuento será de $20 pesos.

Tope máximo de dos cargas por día y hasta 80 mil pesos por carga de combustible, mientras que el descuento máximo en parafina será de 30 mil pesos por carga.

Transportistas escolares: Podrán acceder a un descuento de $15 pesos por litro en combustible y $25 pesos en cargas de parafina. Con todo medio de pago, cualquier día de la semana. Tope de dos cargas por día y hasta 120 mil pesos por carga de combustible, mientras que el descuento máximo en parafina es de 30 mil.

Todos estos descuentos especiales de Aramco estarán vigentes hasta el 31 de julio de este año.

Recuerda que algunos beneficios pueden cambiar con el transcurso de los días, por lo que debes chequear que el descuento sea válido.

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