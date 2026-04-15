¿Seguirán subiendo o podrían bajar?: Esta es la fecha en que se conocerá el nuevo precio de las bencinas y el diésel

15 abr. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su informe semanal de precios, en el que se anunció de manera oficial el alza que tendrán los combustibles a partir del jueves 16 de abril.

El alza de las bencinas y el diésel fue anticipado con tiempo. De hecho, fue el propio subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien confirmó en Radio Infinita el alza que se había adelantado.

Bencinas subirán a partir de este jueves

Tras una fuerte alza en las bencinas registrada en las últimas semanas, el organismo señaló que la variación de los combustibles desde mañana serán los siguientes:

Gasolina de 93 octanos: +$20,2 por litro.

Gasolina de 97 octanos: +$22,3 por litro.

Kerosene: $0,0 por litro

Diésel: +$36,4 por litro.

GLP de uso vehicular: +$36,5 por litro.

¿Cuándo se conocerá la nueva variación de los combustibles y el diésel?

Ante el incremento de las bencinas y el diésel, muchos ciudadanos se preguntan si vendrá una baja o seguirá el alza.

Respecto a lo anterior, ENAP recalcó que el "informe de precios estimados es publicado todos los miércoles", por lo que será el próximo 22 de abril en el que se conocerá si los combustibles tendrán una nueva alza o bajarán de precio.

El aumento del precio de las bencinas en Chile

El factor principal en el alza de los combustibles en nuestro país ha sido el conflicto bélico en Medio Oriente, específicamente, entre Estados Unidos e Irán. Esta crisis generó una enorme incertidumbre en los mercados globales, disparando en un inicio el precio del barril de petróleo Brent por encima de los US$ 110.

Al ser Chile un país que importa casi la totalidad del combustible que consume, cualquier inestabilidad en las zonas de producción o en rutas clave como el Estrecho de Ormuz se traduce casi de inmediato en costos más altos para las refinerías locales.

Asimismo, el valor del dólar en Chile juega un rol crítico. Dado que el petróleo se transa internacionalmente en la moneda estadounidense, un dólar caro encarece automáticamente la importación de energía. Durante los últimos meses, la volatilidad económica y la búsqueda de activos seguros por parte de los inversionistas han mantenido el tipo de cambio elevado, lo que actúa como un multiplicador del precio internacional sobre el surtidor nacional.

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