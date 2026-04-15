Revisa en cuánto subirán las bencinas y el diésel a partir de este jueves 16 de abril

15 abr. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó este miércoles su informe semanal de precios, en el que anuncia una actualización en el valor de los combustibles a partir de mañana jueves 16 de abril.

Tras una fuerte alza en las bencinas registrada en las últimas semanas, el organismo señaló que la variación de los combustibles desde mañana serán los siguientes:

Gasolina de 93 octanos: +$20,2 por litro.

Gasolina de 97 octanos: +$22,3 por litro.

Kerosene: $0,0 por litro

Diésel: +$36,4 por litro.

GLP de uso vehicular: +$36,5 por litro.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, había confirmado en Radio Infinita que el precio de los combustibles tendría un alza a partir del jueves.

El aumento del precio de las bencinas en Chile

El factor principal en el alza de los combustibles en nuestro país ha sido el conflicto bélico en Medio Oriente, específicamente, entre Estados Unidos e Irán. Esta crisis generó una enorme incertidumbre en los mercados globales, disparando en un inicio el precio del barril de petróleo Brent por encima de los US$ 110.

Al ser Chile un país que importa casi la totalidad del combustible que consume, cualquier inestabilidad en las zonas de producción o en rutas clave como el Estrecho de Ormuz se traduce casi de inmediato en costos más altos para las refinerías locales.

Asimismo, el valor del dólar en Chile juega un rol crítico. Dado que el petróleo se transa internacionalmente en la moneda estadounidense, un dólar caro encarece automáticamente la importación de energía. Durante los últimos meses, la volatilidad económica y la búsqueda de activos seguros por parte de los inversionistas han mantenido el tipo de cambio elevado, lo que actúa como un multiplicador del precio internacional sobre el surtidor nacional.

¿Qué ocurre con el MEPCO?

Un punto de quiebre reciente fue la modificación del MEPCO (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles). En marzo de 2026, el Gobierno ajustó mediante decreto los parámetros de este sistema que, en tiempos normales, suaviza las alzas para que no superen ciertos pesos por semana.

Al alterarse el cálculo de los precios de paridad, se permitió un "sinceramiento" abrupto de los costos, provocando alzas históricas de hasta $370 por litro de un solo golpe para evitar un déficit fiscal insostenible.

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