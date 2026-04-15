Camioneros de Tarapacá anuncian paralización y bloqueos en rutas por alza de los combustibles

15 abr. 2026 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

Los camioneros de la región de Tarapacá anunciaron una paralización y eventuales bloqueos en rutas, producto del alza de los precios de los combustibles.

Según consignó Radio Biobío, la decisión se tomó durante la jornada de este miércoles, luego de que se realizara una reunión en la que participaron nueve asociaciones de camioneros, las que agrupan a más de 800 transportistas de la región.

¿Qué dijeron los dirigentes?

Julio Zamorano, dirigente de la Asociación de Transportistas de Alto Hospicio, dijo al medio citado que "hemos resuelto por mayoría hacer una movilización, fecha a definir lo más pronto posible. Hacemos un llamado a que nuestros compañeros desde las distintas partes del país apoyen esta movilización que comenzamos nosotros, los pequeños transportistas de la región".

"Este llamado a movilización es para que el gobierno entienda y sensibilice que no están administrando la empresa de ellos, donde ellos pueden decir no hay plata. Acá necesitamos una señal para que haya un control, porque no podemos mantener las alzas todas las semanas", afirmó el dirigente.

Luego, señaló: "Esto se transformó en insostenible, no podemos seguir en esta situación. Por lo tanto, se resolvió ir a movilización. Esto tiene un comienzo, no sabemos cuándo va a terminar. Le hago un llamado a la delegada de la región de Tarapacá para que siente lo antes posible a conversar con nosotros y pueda escuchar nuestras solicitudes".

Por su parte, Rafael Miranda, presidente de la Asociación Comando Defensa Puerto Iquique Unión de Caballeros, recalcó que "la movilización se viene sí o sí, porque el Gobierno se vio muy cerrado en el petitorio que le hicimos, que fue congelar los valores de los combustibles por mínimo seis meses, para nosotros negociar y llegar a un buen valor con nuestros generadores de carga".

"El modus operandi que nosotros siempre realizamos en las movilizaciones es causar el menor impacto en la ciudadanía, todavía estamos viendo cómo nos vamos a organizar, porque no queremos causar tantos problemas, pero sí queremos que se sienta el malestar de lo que vive hoy día el transporte de carga a nivel regional y nacional", concluyó Miranda.

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