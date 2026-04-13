¿Cuánto subirían las bencinas este jueves?: Centro de Investigación hace proyección ante eventual nueva alza

13 abr. 2026 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

El escenario económico en Chile enfrenta un nuevo desafío durante el mes de abril de 2026, marcado por una tendencia alcista en el valor de los combustibles que impactará directamente en el presupuesto de los consumidores.

Se espera que para esta semana las bencinas y el diésel experimenten incrementos significativos, alcanzando los límites máximos establecidos por la normativa vigente que regula la estabilidad de estos precios en el mercado local.

Según proyecciones entregadas por Centro Latinoamericano de políticas económicas (Clapes) UC, se espera que a partir del jueves 16 de abril, tanto la gasolina de 93 como la de 97 octanos sufran un aumento de $36,5 por litro. Esta cifra no es aleatoria, sino que corresponde al tope máximo de ajuste semanal que permite el MEPCO.

Por su parte, el petróleo diésel proyecta un alza aún más pronunciada de $63 por litro, lo que representa una preocupación adicional para los sectores de transporte de carga y pasajeros, pilares fundamentales de la cadena logística nacional.

Función del MEPCO ante eventual alza

Diversos especialistas han destacado la importancia del Mepco como herramienta de contención, ya que de no existir, la gasolina podría haber subido más de $73 por litro, mientras que el diésel habría superado un incremento de $100 en un solo periodo semanal.

Esta vez, a diferencia de lo ocurrido a finales de marzo, cuando una modificación en los parámetros del sistema neutralizó el subsidio provocando alzas históricas, el mecanismo operará generando una rebaja efectiva del impuesto específico.

En este sentido, la volatilidad será una constante durante el resto del año. Esto debido a la dependencia que posee Chile respecto a los precios internacionales de la energía y por la profunda incertidumbre que rodea la situación en el Medio Oriente.

Por lo tanto, la estabilidad del mercado de combustibles en el país queda sometida a la evolución del panorama externo. Se requiere que no se agudicen las acciones militares que puedan interrumpir el suministro global de petróleo o que provoquen una nueva alza en el valor de la divisa norteamericana.

Otro estudio anticipa alza

Un reciente artículo publicado por el Scotiabank Economics and Financial Research, estima que a partir del próximo jueves el valor del combustible sufrirá un aumento cercano a los $85 pesos por litro, mientras que el diésel se incrementará aproximadamente $75 pesos por litro.

Asimismo, el estudio plantea algunas medidas de mitigación para contener el impacto de esta nueva alza. Algunas de esas contemplan la inyección de recursos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la reforma al Mepco o una reducción del impuesto específico.

ENAP. Estimación de precios de los combustibles.

Aunque la compañía no fija ni regula el valor del petróleo o los combustibles en el mercado nacional, desde la Empresa Nacional del Petróleo no se informaron cambios en el precio de los combustibles en su proyección semana.

No obstante, la atención se sitúa en el próximo informe, ya que este puede ser una referencia real, puesto que se basa en antecedentes como las normas de funcionamiento del Mepco y los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo.

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