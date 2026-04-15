Subsecretario de Hacienda en Radio Infinita confirma aumento en precio de los combustibles

15 abr. 2026 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, conversó con Constanza Santa María en su programa “Más que Números” de Radio Infinita.

La autoridad se refirió a diversos temas, como la Cadena Nacional de esta noche del Presidente Kast y los dichos del exministro de Hacienda, Mario Marcel, pero también dedicó palabras a una nueva alza de los combustibles que comenzará a regir mañana jueves.

“El Medco sigue operando”

Ante la pregunta de si los precios de los combustibles subirán entre 38 y 35 pesos, señaló que “ese monto debería ser el máximo, si se compara con el diésel; si se hace con la gasolina, sería un poco menos”.

Añadió que “lo que sí le puedo transmitir, y quizás también a propósito de algunas confusiones en la semana del 26 de marzo, es que el MEPCO, que es este mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, ha seguido operando, nunca se eliminó”.

No se quedó ahí y expuso que “lo que ocurrió la semana el 26 de marzo fue la aplicación de una norma excepcional que permitió traducir a precios de manera más rápida una cuestión que es real, que es el aumento del precio de los combustibles a propósito del conflicto en Medio Oriente”.

Para cerrar este tema, manifestó que “si el Medco no hubiera operado, los aumentos serían cercanos a 3 veces más”.

Finalmente, al subsecretario fue consultado si es cierto que el gobierno está recaudando más con este precio más alto de los combustibles.

“No, no es cierto... Es decir, en general el gobierno sigue recaudando más porque el precio es alto, pero por la aplicación del impuesto MEPCO en esta semana es deficitario, o sea, se recauda menos”.