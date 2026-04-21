Cobros abusivos: Nueva ley estadounidense prohíbe a minoristas usar datos personales para modificar precios en tiempo real

21 abr. 2026 - 10:15 hrs.

Maryland se convierte en el primer estado de Estados Unidos en prohibir los llamados “cobros abusivos” en supermercados: una práctica que permite a las grandes cadenas cobrar precios distintos a cada cliente según su perfil personal, sin que el consumidor lo sepa.

Pixabay

El modelo, conocido como fijación de precios por vigilancia o precios personalizados, implica que dos personas pueden pagar montos diferentes por el mismo producto en el mismo momento, dependiendo de factores como sus hábitos de compra, ingresos estimados o ubicación. En la práctica, quienes tienen menos recursos podrían terminar pagando más caro.

Si bien esta estrategia ya era habitual en boletos aéreos y plataformas digitales, su aplicación en supermercados físicos encendió las alarmas de autoridades y organizaciones de consumidores, especialmente en un contexto de inflación y encarecimiento de productos básicos.

Pixabay

¿Qué prohíbe exactamente la nueva ley?

La legislación, impulsada por el gobernador Wes Moore, establece que los supermercados deben mantener un mismo precio para todos los clientes durante al menos un día hábil. Además, prohíbe usar datos sensibles —como etnia, nivel de ingresos o historial de compras— para cobrar precios diferenciados a distintas personas.

En simple: la ley busca que el precio que ves en la etiqueta sea el mismo que paga cualquier otra persona, sin importar lo que la empresa sepa sobre ti.

Sin embargo, la norma permite excepciones para promociones puntuales y programas de fidelización —como las tarjetas de descuento o las apps de supermercados—, lo que ha generado críticas. Organizaciones como Consumer Reports advierten que esos canales podrían convertirse en una puerta trasera para seguir aplicando cobros diferenciados.

A eso se suma que solo el Fiscal General del estado puede presentar demandas por infracciones, y que las multas contempladas son relativamente bajas, lo que pone en duda la efectividad real de la norma.

Con todo, la ley marca un precedente importante: es la primera vez en Estados Unidos que un estado regula directamente esta práctica en el comercio minorista físico. Varios otros estados ya estudian legislación similar, lo que podría consolidar una protección más amplia para los consumidores en todo el país.

Todo sobre Mundo