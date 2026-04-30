Violento asalto en La Reina: Delincuentes armados amenazaron a madre y sus hijos de 8 y 10 años en su vivienda

30 abr. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una madre y sus dos hijos de 8 y 10 años fueron víctimas de un violento asalto al interior de su domicilio en la comuna de La Reina, Región Metropolitana, en un hecho ocurrido la noche del miércoles.

El delito se registró cerca de las 22:00 horas en una vivienda ubicada en calle Bramante, hasta donde llegó un grupo de al menos cinco delincuentes, quienes actuaron a rostro cubierto.

Amenazaron con armas a los menores de edad

Según consignó Radio Bío-Bío, los sujetos forzaron el portón vehicular para ingresar al antejardín del inmueble. Posteriormente, accedieron al interior de la casa a través del ventanal de la habitación de una niña de 10 años, a quien amenazaron con un arma de fuego.

Tras ello, los asaltantes se dirigieron hasta el comedor, donde se encontraba la dueña de casa junto a su otro hijo de 8 años. Ambos fueron intimidados y retenidos mientras los delincuentes sustraían diversas especies desde el domicilio.

Entre los objetos robados se encuentran un computador, joyas e instrumentos musicales, los cuales fueron cargados en el vehículo de la víctima. Con este automóvil, los antisociales huyeron del lugar.

Vehículo robado no ha sido recuperado

Hasta el momento no existe un avalúo oficial de las especies sustraídas. El vehículo robado no ha sido recuperado y no hay personas detenidas.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Robos de la PDI, que realiza diligencias para dar con el paradero de los responsables.