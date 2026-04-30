Investigan doble homicidio frustrado en Cerro Navia: Dos personas heridas a bala permanecen en riesgo vital

30 abr. 2026 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un confuso y violento episodio se registró la tarde del miércoles en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana, donde dos personas resultaron gravemente heridas tras un ataque con arma de fuego, en un hecho que es investigado como un doble homicidio frustrado.

Las víctimas permanecen en riesgo vital internadas en el Hospital Félix Bulnes, mientras el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) lidera las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque, la cual presenta elementos que han llamado la atención de los investigadores.

Discusión tras desperfecto mecánico habría detonado el ataque

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho se originó cuando dos personas que se desplazaban en un vehículo sufrieron un desperfecto mecánico en plena vía pública. Ante esta situación, habrían contactado a un tercero para solicitar ayuda.

Sin embargo, por razones que aún no están claras, al momento de la asistencia se produjo una discusión que fue escalando en violencia. En ese contexto, el sujeto que llegó a prestar apoyo habría sacado un arma de fuego y disparado contra ambas víctimas, quienes se encontraban al interior del automóvil.

La investigación apunta a que los tres involucrados se conocían previamente, lo que abre una línea clave para esclarecer el origen del conflicto y entender en qué momento se desencadenó la agresión.

Los detalles del ataque

“Una agresión con arma de fuego afectó a un hombre chileno joven que está actualmente siendo atendido en el hospital Félix Bulnes con heridas de gravedad por arma de fuego, y una segunda víctima que está relacionada con el mismo hecho y que fue agredida también con arma de fuego alrededor de 200 metros de este lugar.", informó el fiscal ECOH Esteban Silva.

En ese contexto, el fiscal ECOH señaló que habría "una única persona portando armas de fuego que sería la agresora", mientras que se concretó un total de "5 o 6 disparos; de acuerdo a lo que se pudo levantar, sería más o menos esa cantidad de disparos en este lugar y en el segundo sitio del suceso, que está a 200 metros de acá; ahí también se ha producido otro disparo más".

El subcomisario Enzo Yel, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, afirmó que “si bien acá hubo un suceso, el principio de ejecución se encontraría a 200 metros, cerca de acá, del lugar donde ocurrió este hecho, lo cual se trataría del mismo suceso, ya que las dos víctimas serían amigos y habrían mantenido un altercado que finalmente culminó con la agresión que sufrieron por parte de este sujeto que maneja este vehículo color negro".

Por ahora, las diligencias continúan en desarrollo para establecer la dinámica exacta del ataque y dar con el paradero del responsable.