Investigan a exfutbolista y comentarista argentino por muerte de joven golpeada por un cartel en la calle

18 mar. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

El exfutbolista argentino y actual comentarista de ESPN, Damián Manusovich, es investigado por su responsabilidad en la muerte de una joven el pasado 4 de diciembre.

La mujer, identificada como Lourdes Antonini, iba caminando por el barrio Villa Devoto, en Buenos Aires, cuando un letrero se desplomó y aplastó su cuerpo, causándole la muerte inmediata por un traumatismo craneal y una hemorragia interna.

¿Qué relación tiene el exfutbolista?

La investigación policial determinó que el cartel promocionaba un proyecto inmobiliario y que había sido instalado por el estudio de arquitectura y desarrolladora MMCV, compañía en la que Manusovic figura como socio fundador y director.

Bajo ese escenario, el exfutbolista de San Lorenzo y Vélez fue acusado por la Fiscalía bajo el delito de homicidio culposo por su presunta negligencia en el accidente, según publicó Infobae.

Asimismo, ya fueron detenidos un maestro mayor de obras y un licenciado en seguridad e higiene vinculados a la obra, mientras que hay otras siete personas investigadas, sindicadas como socios de la compañía.

Un letrero que no debía estar

Las pericias de Bomberos inmediatamente después del accidente determinaron que el cartel medía más de 2.30 metros y que estaba formado por dos paneles de madera de más de 20 kilos cada uno.

La estructura que sostenía el letrero se derrumbó porque no estaba bien construida, además de que el terreno no era el adecuado para soportarla. Incluso, la tierra ya había sido removida del sector a causa de los trabajos de construcción.

Para peor, no existía ningún permiso legal para colocar el vallado publicitario, "por lo que se considera que fue negligencia del constructor", señalaron fuentes gubernamentales al citado medio.

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