"Parque humedal de alto estándar": Así será el nuevo Parque La Aguada - El Pajonal de la comuna de Maipú

¿Qué pasó?

En 2025 tras el desalojo definitivo del Campamento Japón, donde habitaban 94 familias, se planteó el proyecto de construcción de La Aguada - El Pajonal, un parque en la comuna de Maipú de aproximadamente once hectáreas verdes.

La inversión aprobada para esta obra supera los $21 mil millones de pesos y promete ser un espacio público que priorice la sustentabilidad y la participación comunitaria. Asimismo, el plan incluye áreas recreativas y la restauración del ecosistema local.

La mañana de este jueves, la Municipalidad de Maipú a través de su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer que ya se iniciaron las labores de construcción de la obra financiada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo.

"Seguimos avanzando en más áreas verdes, recuperación de espacios públicos y mejor calidad de vida para la comunidad", escribieron en el post con el video que recrea el resultado final del parque. En ese sentido, mencionaron que uno de los objetivos es recuperar el humedal estacional asociado al zanjón de La Aguada.

De vertedero a pulmón verde

Este espacio cuenta con cerca de tres hectáreas de un humedal estacional que alberga y beneficia a más de 30 especies de aves, es por ello que su restauración no solo beneficia a la comunidad de vecinos cercanos. Según el medio La Voz de Maipú, en su interior tendrá cinco plazas de acceso y una cancha de futbolito.

También, habrá dos multicanchas, pista de skate, zona de calistenia y juegos infantiles. Además de Pérgolas, muros de contención y mobiliario inclusivo.

El Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic comentó el post de Instagram y dijo estar orgulloso con la realización de este proyecto. "Lo que era uno de los vertederos más grandes de la RM, será un parque humedal del más alto estándar para nuestros vecinos", escribió.

Adicionalmente, el alcalde compartió un video en sus historias de Instagram, donde se le ve celebrando la plantación del primer árbol del parque La Aguada - El Pajonal, al que denominó "un pulmón verde para Maipú".

