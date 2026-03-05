Inauguran Plaza Italia con monumento de Gabriela Mistral y sin estatua de Baquedano: Escultura retornaría "en los próximos días"

05 mar. 2026 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, iniciativa que incluyó la remodelación de la histórica Plaza Italia y la incorporación de un monumento en homenaje a la premio Nobel Gabriela Mistral y a las Mujeres de Chile.

La reapertura, sin embargo, se realizó sin la figura del general Manuel Baquedano en su tradicional ubicación.

Transformación del Nudo Baquedano

Uno de los componentes centrales del proyecto es el denominado Nudo Baquedano, cuyo objetivo fue convertir la antigua rotonda vehicular en un espacio urbano. El diseño considera un aumento de 8.750 metros cuadrados de áreas verdes, con nuevas especies, arborización y jardines, en el marco de la renovación del eje Alameda-Providencia.

Dentro de las principales novedades destaca la instalación de un monumento dedicado a Gabriela Mistral y a las Mujeres de Chile, que pasa a ocupar un lugar simbólico en el entorno de la plaza tras su remodelación.

El retorno pendiente

Pese a que el pasado 25 de febrero el Consejo de Monumentos Nacionales confirmó por unanimidad el retorno de la estatua del general Baquedano a Plaza Italia, en la reapertura el plinto destinado a sostener la escultura permanecía vacío.

“Hoy se inaugura la Nueva Alameda Providencia y Gabriela Mistral junto a las Mujeres de Chile, pero tenemos todavía un ausente como el general Baquedano”, dijo el alcalde Jaime Bellolio.

Sobre su regreso, afirmó que se está “trabajando a toda máquina para que retorne al lugar que nunca debió abandonar". Añadió que “técnicamente hemos cumplido con todo y créanme que las exigencias han sido muchas. Solo faltan algunas voluntades para que ese ansiado retorno se concrete”.

El jefe comunal detalló que resta "coordinar bien con el Ejército el que se pueda trasladar (la estatua), porque hoy día está en el Museo Histórico Militar, y que podamos hacer ese traslado". Además, sostuvo que “en términos técnicos nosotros vamos a estar listos en los próximos días para que pueda venir la escultura, y por eso yo decía que aunemos esas voluntades, para traerlo pero también para cuidarlo y honrarlo".

Finalmente, invitó al gobierno, al Ejército y a la próxima administración “a que pongamos todo de nuestra parte para traer, honrar y resguardar al general Baquedano y este espacio tan bonito para nuestra ciudad”.

La estatua de Baquedano fue inaugurada el 18 de septiembre de 1928 y permaneció durante 93 años en Plaza Italia, escenario de celebraciones y manifestaciones. El 10 de marzo de 2021, el Consejo de Monumentos Nacionales resolvió retirarla para su restauración debido a daños estructurales sufridos en el contexto de manifestaciones. Desde entonces, la figura no ha regresado a su ubicación original, pese a que ya fue restaurada.