Se delataron al jactarse del botín en redes sociales: Cae banda que robó $50 millones en especies en casa de Vitacura

05 mar. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de una banda delictual que habría participado en el millonario robo a una casa ubicada en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

El hecho se produjo el pasado 26 de diciembre, cuando los asaltantes entraron a una vivienda que en ese momento se encontraba sin sus residentes, y sustrajeron varias especies de valor.

Al momento del robo, dos integrantes de la banda fueron detenidos; sin embargo, los dos restantes, un adulto y un menor de edad, lograron huir y se mantenían prófugos hasta ahora.

Robaron especies avaluadas en $50 millones

"Los sujetos sustraen diferentes especies consistentes en artículos de tecnología y diferentes joyas, así como dinero en efectivo, avaluado todo en la suma de $50 millones", señaló el fiscal Matías Aguayo, de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

La captura fue concretada por personal de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal (BIRO INCRI), tras unos allanamientos en las comunas de Puente Alto, San Bernardo y La Pintana.

Esto se logró gracias a cámaras de seguridad ubicadas afuera del domicilio afectado y también a los registros que los mismos imputados subieron a redes sociales, en los que alardeaban sobre el botín.

"También se logró la incautación del vehículo utilizado en el ilícito, además de especies que habían sido sustraídas en ese inmueble y que fueron reconocidas por las víctimas", informó el subprefecto Marcelo Varas, jefe de la BIRO INCRI.

En su formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para el adulto, y la internación provisoria para el menor.