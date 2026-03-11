El inédito video de Sebastián Piñera que aparece a cuatro años de que dejara La Moneda

11 mar. 2026 - 10:31 hrs.

Este 11 de marzo se realiza el noveno cambio de mando desde el retorno desde la democracia. Hoy Gabriel Boric entrega la banda presidencial a José Antonio Kast, tal y como él la recibió hace exactos cuatro años de manos del expresidente Piñera.

Ahora, el fallecido expresidente vuelve a la memoria de muchos. No solo por haber sido protagonista en la transmisión de mando anterior, sino también porque quien fuera encargada de redes sociales de Piñera, publicó un video inédito.

En el marco del último cambio de mando de Sebastián Piñera, Javiera Rodríguez, la encargada de redes sociales del exjefe de Estado, subió un archivo de este.

“Un 11 de marzo del 2022. Una Moneda funcionando a mil, todos corriendo, preparando su salida, con el corazón en la mano, trabajando organizados y a la vez improvisando, con la emoción a flor de piel", dijo en primera instancia, contando sobre este recuerdo con Sebastián Piñera.

"Entre toda esa locura, lo encontré en el salón O’Higgins. Estaba nervioso, lo sé, pero lo disimulaba muy bien. Se dio el tiempo de sacarse fotos con quien le pidiera. Trabajadores, ministros, funcionarios de Palacio, y entre todo ese espectacular desorden, encontré un espacio para grabarlo", sumó.

A la hora de comentar por qué este registro nunca había visto la luz, precisó que "nunca publiqué el video, se me fue. Pasaron tantas cosas ese día Presi. Pero al final los registros, por más olvidados que estén, siempre encuentran el momento adecuado para mostrarse, y considero que justamente este es…. el tiempo PERFECTO".

El video nunca publicado de Sebastián Piñera

En el archivo, Rodríguez le pregunta a la exautoridad qué le diría a quienes lo siguieron en estos cuatro años.

A esa interrogante, Piñera indicó que "estamos dejando el Palacio de la Moneda, estamos en el Salón O’Higgins y siento… sentimientos encontrados. Por una parte, nostalgia, pena, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta gente que entregó lo mejor de sí mismo. Pero también una cierta tranquilidad del deber cumplido. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Entregamos lo mejor de nosotros mismos. En tiempo extraordinariamente difíciles".

"Pero también, para ser franco, uno siente un cierto sentido de alivio como de libertad, porque la presidencia de la República es 24/7, 7 días a la semana, muy exigente. Al presidente le llegan todos los problemas y todas las decisiones difíciles. Yo espero poder compartir más con ustedes, seguir estando en contacto a través de las redes sociales y decirle: la vida continúa, así que viva Chile y muchas, muchas gracias".