Cambio de mando: ¿Cuál es la diferencia entre jurar y prometer?

Durante esta jornada del 11 de marzo, el Presidente de la República Gabriel Boric dejará La Moneda y con ello marcará el fin de su Gobierno, dando paso a que el presidente electo José Antonio Kast asuma como jefe de Estado.

En ese sentido, durante la ceremonia del cambio de mando, tradicionalmente los presidentes electos deben "jurar" o "prometer" ante la nación, pero lo cierto es que decir una de ellas tiene una diferencia detrás del mensaje.

Los expresidentes que han "jurado" en el Congreso han sido Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva y Sebastián Piñera, mientras que Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y el actual Presidente Gabriel Boric "prometieron".

¿Jurar o prometer? La diferencia de la palabra en la ceremonia del cambio de mando

Cuando los próximos jefes de Estado están en la ceremonia del cambio de mando y usan el término "jurar", se refieren a poner lo dicho frente a un testigo, es decir, ante un poder divino, por lo que se suele decir que se jura por Dios o ante la Biblia, dependiendo de la ocasión y los creyentes religiosos.

En el caso en que usen la palabra "prometer", se refiere más a una implicación personal sin poner como testigo a Dios, la Biblia o un poder divino, y es el caso de los expresidentes Lagos y Bachelet y el Presidente Boric, ya que han declarado no profesar ninguna religión.

A pesar de ello, ambos términos cumplen una misma función y un mismo propósito para quien asume el mandato presidencial, por lo que la diferencia recae netamente en la religión y creencia de cada presidente electo.

