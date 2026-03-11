Contraloría valida uso del Escudo Nacional en la banda presidencial de fotografía oficial de José Antonio Kast

11 mar. 2026 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República desestimó el requerimiento presentado por el abogado Luis Mariano Rendón, en contra del uso de la banda presidencial con el Escudo Nacional en la fotografía oficial del Presidente Electo, José Antonio Kast.

El 25 de febrero pasado, Rendón -presidente de la Fundación Memoria Histórica- recurrió a la Contraloría, porque en su opinión la inclusión del escudo contraviene la Ley 2.597, que en su artículo 2° establece que “la Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la del borde inferior”.

En esa oportunidad, Rendón afirmó que "si la ley se preocupó de regular este asunto (...) y no se incluyó en ella ningún otro elemento como el escudo nacional, es por algo, y tiene que ser respetada. Todos los presidentes, desde la recuperación de la democracia (...) ninguno de ellos ha incluido este escudo".

Por lo mismo, el abogado solicitó que la Contraloría oficie a la Presidencia para detener la impresión de la fotografía, advirtiendo que “esa es la medida para evitar el mal uso de recursos públicos (...) imaginémonos todas las reparticiones públicas del país donde va una de esas fotografías que finalmente puede ser estimada ilegal”.

La respuesta de Contraloría

Sin embargo, el dictamen N°100 de 2026 de la Contraloría publicado el martes determinó que la ley 2.597 solo fija los colores, la disposición de las franjas y las proporciones de la banda presidencial, sin regular otros elementos que puedan incorporarse en ella.

Además, consignó que la Constitución reconoce como emblemas nacionales únicamente la bandera, el escudo de armas de la República y el himno nacional, por lo que la banda presidencial no está incluida expresamente en esa categoría.

El dictamen también señala que el decreto N°1.534 de 1967, que regula el uso de los emblemas nacionales, incluye la presencia del escudo en el estandarte presidencial, lo que refuerza que la legislación vigente no prohíbe su incorporación en símbolos asociados al cargo.

"Debe señalarse que la Banda Presidencial con el Escudo de Armas de la República incluido en ella, ha sido utilizada oficialmente por diversos Presidentes de la República a lo largo de la historia de Chile, como ocurre, a modo de ejemplo, con los señores Pedro Montt Montt, Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos Morales y Gabriel González Videla, razón por la cual su incorporación y uso tampoco puede estimarse irregular, atendidos los precedentes oficiales ya indicados", concluye el decreto de la Contraloría.

