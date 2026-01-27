Aporte Familiar Permanente ¿Cómo acreditar las cargas para obtener el beneficio?

27 en. 2026 - 08:00 hrs.

Faltan pocas semanas para que se publique la lista de beneficiarios al Aporte Familiar Permanente, un beneficio que incrementa los ingresos de las familias chilenas pertenecientes a los sectores más vulnerables.

Para obtener este apoyo económico, que paga $66.834 por causante o grupo familiar, debe cumplirse con uno de los requisitos que otorga el derecho de cobro, como haber acreditado las cargas familiares.

¿Cómo acreditar las cargas para recibir el Aporte Familiar Permanente?

De acuerdo con la Ventanilla Única Social, los trabajadores dependientes deben realizar el trámite en una Caja de Compensación, si es trabajador independiente; o en el Instituto de Previsión Social (IPS) si son independientes o pensionados.

Estos pueden ejecutar el proceso de forma presencial, en una sucursal de ChileAtiende o de la Caja de Compensación; en línea, a través del sitio web del IPS o Sucursal Virtual ChileAtiende; o vía Previred, si el empleador paga por esta plataforma.

Requisitos para acreditar las cargas para obtener el Aporte Familiar Permanente

El trabajador que cobrará los beneficios estatales (beneficiario), a nombre de quienes cumplan los requisitos (causante), tendrá que acreditar con lo siguiente:

Cédula de identidad vigente.

Contrato de trabajo actual.

Certificado o cartola de cotizaciones de la AFP.

Asimismo, deberá presentar los siguientes documentos correspondientes a cada caso:

Si tiene hijos menores de edad: certificado de nacimiento que incluya el nombre de los padres.

certificado de nacimiento que incluya el nombre de los padres. Si tiene hijos entre 18 y 24 años: certificado de alumno regular (educación media, técnica o superior) emitido por una institución reconocida por el Estado y certificado de soltería.

certificado de alumno regular (educación media, técnica o superior) emitido por una institución reconocida por el Estado y certificado de soltería. Si tiene cónyuge: certificado de matrimonio.

certificado de matrimonio. Si está a cargo de una persona con discapacidad: certificado de la COMPIN o informe médico del sistema público de salud (Fonasa). En este caso no hay límite de edad.

¿Quiénes pueden recibir el Aporte Familiar Permanente?

Se pagará de forma automática a los beneficiarios cumplan con una de estas dos condiciones:

Tener una carga familiar o persona acreditada que al 31 de diciembre de 2025 dio derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal.

Integrar un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

