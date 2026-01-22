Logo Mega

Aporte Familiar Permanente subió $66.834: Debes cumplir una de estas dos condiciones para recibirlo

Cada vez falta menos para que comience el pago del Aporte Familiar Permanente (exBono Marzo), un beneficio estatal que incrementó para este año el monto que entrega a las familias de menores ingresos.

Consiste en un apoyo económico de $66.834 en 2026, destinados para cada carga o grupo familiar que cumpla con los requisitos para obtenerlo.

Requisitos para recibir el Aporte Familiar Permanente 2026

Según ChileAtiende, se pagará de forma automática a quienes cumplan con una de estas dos condiciones:

  • Tener una carga familiar o persona acreditada que al 31 de diciembre de 2025 dio derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal.
  • Integrar un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a ChileSolidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).
Consulta con tu RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

Los interesados pueden obtener esta información a través de la página de consulta (pulsa aquí), ingresando su RUN y fecha de nacimiento.

Si el sistema indica que puede ser beneficiario, mostrará: cargas o personas que generan el derecho de cobro (causantes), miembros del grupo familiar y detalles del documento de pago (número, fecha de vencimiento, monto, lugar y forma de pago).

