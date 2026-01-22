Aporte Familiar Permanente subió $66.834: Debes cumplir una de estas dos condiciones para recibirlo

22 en. 2026 - 08:00 hrs.

Cada vez falta menos para que comience el pago del Aporte Familiar Permanente (exBono Marzo), un beneficio estatal que incrementó para este año el monto que entrega a las familias de menores ingresos.

Consiste en un apoyo económico de $66.834 en 2026, destinados para cada carga o grupo familiar que cumpla con los requisitos para obtenerlo.

Requisitos para recibir el Aporte Familiar Permanente 2026

Según ChileAtiende, se pagará de forma automática a quienes cumplan con una de estas dos condiciones:

Tener una carga familiar o persona acreditada que al 31 de diciembre de 2025 dio derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal.

Integrar un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a ChileSolidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Consulta con tu RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

Los interesados pueden obtener esta información a través de la página de consulta (pulsa aquí), ingresando su RUN y fecha de nacimiento.

Si el sistema indica que puede ser beneficiario, mostrará: cargas o personas que generan el derecho de cobro (causantes), miembros del grupo familiar y detalles del documento de pago (número, fecha de vencimiento, monto, lugar y forma de pago).

