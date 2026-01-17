Aporte Familiar Permanente, el exBono Marzo, ya tiene su monto para el año 2026

17 en. 2026 - 10:00 hrs.

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) anunció el monto que el Aporte Familiar Permanente entregará a las familias, pensionados y trabajadores en 2026, siempre que reúnan los requisitos para ser beneficiarios.

Conocido popularmente como Bono Marzo, esta ayuda del Estado no es postulable y se paga por causante o por familia, según corresponda. Esto significa que habrá hogares que recibirán más de un aporte, mientras que otros solo uno.

Junto con revelar la cifra para este año, el organismo también detalló cuándo se otorgará la bonificación, manteniendo fechas similares a las de años anteriores.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Marzo 2026?

Históricamente, el Aporte Familiar Permanente se paga a todas las personas o familias que reúnan las siguientes condiciones:

Cobraban el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior (2025, en este caso). A ellas les corresponde un monto por cada causante del subsidio.

subsidio. Pertenecientes a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias a esos sistemas al 31 de diciembre del año anterior (2025, en este caso). Cobran un aporte por familia .

. Sean beneficiarias de la Asignación Familiar o la Asignación Maternal por sus cargas familiares y las cobraban al 31 de diciembre del año anterior (2025, en este caso). Ellas reciben un aporte por cada carga.

¿Cuál será el monto del Aporte Familiar Permanente en 2026?

El Aporte Familiar Permanente llegará a los $66.834 en 2026, monto que se obtiene de la variación anual que el Índice de Precios al Consumidor registró el año pasado, equivalente a 3,5%, según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas.

La primera nómina de beneficiarios se publicará a partir de la segunda quincena de febrero. Todos estos beneficiarios tendrán nueve meses para cobrar el bono —contabilizados desde las mencionadas fechas—, siempre que lo tengan que recoger presencialmente en sucursales de BancoEstado o de la caja de compensación Los Héroes. Para el resto, la mayoría lo recibirá mediante transferencia electrónica a su cuenta bancaria (Cuenta RUT, por ejemplo).

Quienes deseen consultar si les corresponde recibir este beneficio, a partir de la segunda quincena de febrero podrán hacerlo mediante su RUT y fecha de nacimiento en el sitio web www.aportefamiliar.cl.

