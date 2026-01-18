Aporte Familiar Permanente: Estos son los requisitos para recibir este 2026 el exBono Marzo

18 en. 2026 - 08:00 hrs.

Una ayuda monetaria que se ha vuelto indispensable, especialmente para los primeros meses del año, es el Aporte Familiar Permanente, antes conocido como Bono Marzo, y que está dirigido a familias de menores ingresos que cumplan con los requisitos, pero también para pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

En el 2025, el monto del Aporte Familiar Permanente fue de $64.574, sin embargo, para este 2026, se anunció que aumentará y se entregará un total de $66.834 por cada carga familiar debidamente inscrita.

Requisitos para recibir el Bono Marzo 2026

Si bien, no se debe postular para recibir el Aporte Familiar Permanente, es necesario cumplir con ciertas condiciones para ser acreedor, estas son:

Tener concedido el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior. Cobran un aporte por cada causante de subsidio.

Ser de una de las familias pertenecientes a ChileSolidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre del año anterior. Cobran un aporte por familia.

Tener concedida la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior. Reciben un aporte por cada carga.

¿Cuántas veces al año se paga el Aporte Familiar Permanente?

Las familias que resulten acreedoras del Aporte Familiar Permanente lo recibirán una sola vez en el año, sin embargo, el beneficio tendrá diferentes fechas de pago, dependiendo el grupo al que pertenezcan quienes lo reciban.

Vale decir, existen dos grupos diferentes de beneficiarios, que son los pertenecientes al programa Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) y los trabajadores y pensionados que no pertenecen al IPS y que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas.

