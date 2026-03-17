Gobierno de Kast retira de tramitación proyecto de ley sobre negociación ramal

17 mar. 2026 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se informó que el Gobierno de Presidente José Antonio Kast retiró de tramitación en el Congreso el proyecto de ley sobre negociación ramal, con el que se buscaba ampliar el derecho a negociar colectivamente de trabajadores y empresas de un sector o subsector de actividad económica.

La iniciativa implicaba modificar el Código del Trabajo, con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel para distintos sectores productivos (como minería o comercio, por ejemplo), y no solo por empresa.

De esta forma, se pretendía que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acuerden estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con las condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral, así como aspectos como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo, reglas de implementación de los distintos convenios, entre otros.

Proyecto de negociación ramal fue uno de los últimos impulsados por Boric

La propuesta de ley fue una de las últimas impulsadas por el anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric, y había sido ingresada en los primeros días de enero de 2026.

A través de un oficio enviado el lunes al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), Kast comunicó que "en uso de mis facultades constitucionales, vengo a retirar el mensaje contenido en el oficio N° 282-373, de fecha 09 de enero de 2026".

El documento fue firmado por el Presidente y sus ministros Jorge Quiroz, de Hacienda; Daniel Mas, de Economía, Fomento y Turismo; y Tomás Rau, de Trabajo y Previsión Social.

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