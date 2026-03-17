Presidente Kast: "No vamos a terminar con ningún beneficio social, pero sí podemos pensar en el futuro"

17 mar. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast emplazó a la oposición por su postura ante las iniciativas recién anunciadas de su Gobierno, en especial el Plan de Reconstrucción Nacional, que contempla ajustes a la gratuidad en la educación superior.

Desde Antofagasta, donde llegó hasta el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM), el Mandatario señaló que "a los legisladores les pedimos urgencia para este momento. Hoy día necesitamos inversión. A los que ayuda la inversión y el crecimiento es a los trabajadores de Chile, a esas personas que lo único que quieren es trabajo, que no les importa el debate político".

"Nosotros necesitamos oposición, pero oposición constructiva, oposición que nos dé la posibilidad de presentar el proyecto y después discutir. Nosotros no vamos a terminar con ningún beneficio social y lo hemos dicho una y otra vez, pero sí podemos pensar en el futuro y si lo que hemos hecho lo hemos hecho bien o mal", agregó.

En la misma línea, Kast aseguró que "nosotros vamos a cumplir con cada una de las normas ambientales, institucionales, legislativas, en cada etapa que exija la ley".

Críticas a las eventuales manifestaciones por recorte de gratuidad

A propósito de los llamados a movilización por los eventuales recortes en gratuidad, sostuvo que "lamentablemente esas marchas y protestas terminan en desmanes, en destrozos. ¿Les mejora la calidad de vida quemar un bus? ¿Les mejora la calidad de vida destruir una estatua? ¿Qué culpa tiene la estatua? ¿Les mejora la calidad de vida insultar a un carabinero?".

El jefe de Estado instó a los estudiantes a cambiar la actitud. "Siéntanse orgullosos de ser alumnos del Instituto Nacional. Respeten a sus profesores. Busquen los mejores textos para estudiar", dijo, y sumó que "ese tiempo que ustedes ocupan insultando a un carabinero o al Presidente de la República, ocúpenlo estudiando, ocúpenlo sintiéndose orgullosos de que pueden ser los próximos dirigentes y líderes del país".

Paralelamente, afirmó que las protestas no ayudan al país: "El tiempo que alguien le destina a protestar, a reclamar, a gritar, a solo cinco días de que asuma un nuevo Gobierno, no le va a ayudar a su familia, no le va a ayudar a Chile".

"El déficit fiscal que tenemos es muy grande"

En otro pasaje de su discurso, Kast reforzó sus reproches al manejo de las finanzas públicas durante el gobierno de Gabriel Boric, mencionando que "lamentablemente en los últimos años no hemos gastado bien los recursos públicos, las finanzas públicas no han sido bien manejadas y el déficit fiscal que tenemos es muy grande, es el más grande de las últimas décadas".

Así, insistió en la necesidad de transparencia y datos concretos, concluyendo que "cuando uno compara cifras, siempre tiene que compararlas a la misma fecha. Si queremos hacer las cosas bien, tenemos que tener los datos concretos y la deuda pública ha crecido en los últimos años de una manera no responsable y el resultado es evidente".

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