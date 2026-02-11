Joven de San Antonio permanece desaparecido tras viajar a Santiago por exámenes médicos

11 feb. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

El joven sanantonino Aníbal Tobar Guerrero, de 25 años, se mantiene desaparecido en Santiago luego de viajar a la capital para realizarse exámenes médicos. Con el paso de los días, su familia no ha tenido nuevas informaciones sobre su paradero.

El desplazamiento se concretó el lunes 2 de febrero, cuando salió desde San Antonio con destino al sector de Providencia, donde tenía programada su atención médica. Sin embargo, debido a un retraso en su llegada, los exámenes fueron reagendados para el martes 3 de febrero, por lo que decidió permanecer en Santiago.

Pérdida de contacto

A medida que avanzaron las horas, sus cercanos comenzaron a perder comunicación con él. La situación generó preocupación en su entorno, ya que no lograban ubicarlo ni obtener respuestas sobre su ubicación.

La búsqueda se ha extendido a nivel nacional, en un contexto que sus familiares describen como confuso e incierto, debido a la falta de antecedentes claros sobre lo ocurrido tras su estadía en la capital.

Antecedentes conocidos por la familia

Durante la noche del miércoles 4 de febrero, los familiares recibieron información que indicaba que Aníbal había sido detenido en Santiago. Al día siguiente, habría recuperado su libertad.

Más tarde, durante esa misma jornada, el joven volvió a ser detenido. Según los antecedentes que ha logrado reunir la familia, quedó en libertad nuevamente la mañana del jueves 5 de febrero, sin que hasta ahora existan novedades sobre su paradero.