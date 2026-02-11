Nuevas exigencias para obtener licencia de conducir: Revisa cuáles son y desde cuándo aplican

11 feb. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Ley Jacinta entró en vigencia y con ella, nuevas exigencias para los conductores. Una de esas tiene que ver con los requisitos para obtener la licencia: Obligación de suscribir una declaración jurada donde el solicitante deberá informar que no padece enfermedades inhabilitantes o restrictivas para la conducción.

Esta normativa busca fortalecer la seguridad vial, estandarizar procesos administrativos y ampliar derechos en materia de tránsito, seguros y relaciones laborales.

¿Desde cuándo aplica?

La Ley Jacinta entró en vigencia el pasado 7 de febrero y empezó su implementación progresiva este martes. En ese sentido, el Ministerio adaptará ciertos procedimientos y respecto a las licencias de conducir deben elaborar un reglamento que estandarice los exámenes médicos en las direcciones de tránsito.

Para ello, cuentan con un plazo de un año y las exigencias regirán noventa días después de la redacción y publicación de dicho estatuto.

freepik

¿En qué consiste la Ley Jacinta?

La Ley Jacinta nace tras el fallecimiento de Jacinta González, una niña de cinco meses, el pasado 28 de agosto de 2022. La niña fue atropellada por un hombre de 80 años que padecía una grave enfermedad y perdió el control del vehículo.

Consiste en implementar medidas efectivas que garanticen que toda persona que conduzca un vehículo motorizado, tenga las aptitudes para ello.

Acompañamiento a familiares

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, recordó el trágico hecho y mencionó que gracias a los familiares de Jacinta hoy hay medidas concretas para fortalecer la seguridad vial y brindar un acompañamiento ante casos similares.

"Desde hoy, —la ley Jacinta— sirve de escudo protector a todos los niños, padres, madres y abuelos que transiten por nuestras calles. Por lo mismo, es una ley muy humana, que busca la prevención de la pérdida de vidas y en el caso de que lamentablemente pase, acompañarlos desde una parte mucho más humana, con apoyo laboral y financiero", concluyó Muñoz.

