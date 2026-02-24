¿Cómo buscará seducir al público? Esteban Düch adelanta detalles de lo que será su rutina en el Festival de Viña
- Por Lucas Figueroa
Una complicada misión es la que tendrá Esteban Düch, artista que se encargará de darle vida al humor en la tercera jornada de esta edición del Festival de Viña.
Sus antecesores, Stefan Kramer y Rodrigo Villegas, sortearon con éxito las exigencias del público de la Quinta Vergara. De hecho, ambos artistas se llevaron todos los premios que se entregan en el certamen.
Con esos antecedentes, además de lo ocurrido el año pasado con su compatriota George Harris, el venezolano tendrá la misión de dejar atrás cualquier paralelismo que se pueda hacer con la presentación de Harris el año pasado.Ir a la siguiente nota
Eso sí, hay una gran diferencia entre ambos. Mientras Harris vive en Miami y no tenía una gran conexión con el público chileno en la antesala de lo que sería su performance frente al "Monstruo", Düch lleva 10 años radicado en Chile.
Esteban Düch da un adelanto de lo que será su presentación
Como sea, solo restan horas para que Düch pise el escenario y entregue su propuesta. En ese sentido, el comediante entregó algunos adelantos de lo que hará esta noche.
En conversación con la prensa, el comediante indicó que "he hecho la tareita (...) voy a hablar de mi experiencia siendo un migrante en Chile". Al mismo tiempo, tuvo buenas palabras para George Harris: "Es un gran comediante, y cualquier comediante puede tener una noche mala".
Leer más de
Notas relacionadas
- ¿Quién es Jesse y quién es Joy? El dúo mexicano lo aclaró antes de su show en Viña 2026
- Rodrigo Villegas repasó su rutina en Viña y se 'enfrentó' a José Antonio Neme: "Fue una noche maravillosa"
- "Han utilizado mi imagen": La reacción de Neme al ser nuevamente mencionado en una rutina de humor en Viña 2026