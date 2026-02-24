¿Una de las mejores noches de Viña 2026?: Así puedes ver los shows de Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo

24 feb. 2026 - 07:07 hrs.

La segunda jornada del Festival de Viña 2026 dejó la vara muy alta para lo que resta de esta edición. Y era que no: el despliegue, principalmente, de Pet Shop Boys, llenó de nostalgia y calidad musical a la Quinta Vergara, lo que fue sucedido por el éxito de Rodrigo Villegas, quien también evocó a clásicos del pasado. Por último, Bomba Estéreo hizo bailar al público en lo que fue el cierre de la noche

Cada artista que se subió al escenario este lunes dejó su sello. Pet Shop Boys abrió los fuegos con un show que no tuvo mayores interrupciones y causó desazón en el "Monstruo" una vez que se bajaron del escenario.

La tercera vez de Villegas en el Festival tampoco decepcionó. El comediante apuntó a un público más adulto e invocó a sus clásicos personajes que le dieron réditos en Morandé con Compañía.

Finalmente, con un escenario evidentemente con menos público, pero no por eso menos entusiasta, Bomba Estéreo hizo bailar a sus fanáticos en una presentación que se extendió por 40 minutos, lo suficiente para ser premiados con los reconocimientos del Festival.

¿Cómo revivir la segunda noche del Festival de Viña 2026?

Pet Shop Boys

Si te perdiste su show o simplemente quieres repetirlo, aquí te enseñamos como hacerlo a través de Mega Go, donde podrás revivir todas las presentaciones de todos los artistas y humoristas de Viña las veces que tú quieras.

Debes ingresar a la App de Mega Go (haciendo click en este enlace).

Para poder ver el contenido festivalero debes tener una cuenta creada y ahí podrás seleccionar el show que quieres ver.

Rodrigo Villegas

Para revivir lo que fue la presentación del humorista, solo tienes que ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá).

Recuerda que debes tener una cuenta creada para entrar a la plataforma y seleccionar el show.

Bomba Estéreo

Para ver a Bomba Estéreo debes ir a MegaGo (ingresando a través de este enlace), deber tener una cuenta o registrarte para acceder a su presentación y la de todos los artistas del Festival.

Al estar en la App solo debes seleccionar la presentación que quieras ver y listo.

