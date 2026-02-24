"Y solo mírame...": Bomba Estéreo hizo vibrar a la Quinta Vergara con "Ojitos Lindos" de Bad Bunny en Viña 2026
Bomba Estéreo hizo vibrar al Monstruo de la Quinta Vergara en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026, con un recorrido por sus canciones más conocidas y una puesta en escena que no dejó indiferente a nadie.
La vocalista Li Saumet bajó en un momento al sector de la platea para conectar directamente con el público chileno.
"Ojitos Lindos"
Cuando los asistentes ya pedían la Gaviota de Plata, comenzó a sonar "Ojitos Lindos", la colaboración del dúo colombiano con Bad Bunny.Ir a la siguiente nota
El tema no solo hizo bailar al Monstruo, sino también al equipo del react de la señal digital, que no resistió cantar la letra. La canción pertenece al álbum Un verano sin ti del artista puertorriqueño, lanzado en 2022, y se mantiene entre lo más escuchado del género urbano.
