Entre lágrimas: El emocionante momento en que Rodrigo Villegas recibió la Gaviota de Oro en Viña 2026

Rodrigo Villegas volvió a demostrar su dominio del escenario en el Festival de Viña del Mar y lo respaldó con las Gaviotas de Plata y Oro. Su rutina, marcada por vivencias personales y música, hizo reír y bailar al Monstruo de la Quinta Vergara.

El comediante fue el segundo en presentarse en el certamen y tuvo una noche redonda.

La emoción de Rodrigo Villegas

Tras recibir los galardones, el humorista no ocultó su emoción: "Muchas gracias, de verdad. Es un muy lindo momento para mí y ustedes también".

Al escuchar las palabras de la animadora Karen Doggenweiler, Villegas agregó: "Quiero agradecer a las personas que están acá y en sus casas. Es un hermoso momento para mí y me preparé harto". Y cerró entre risas: "Espero que hayan sentido la frecuencia y se haya limpiado un poco su cuerpo".

