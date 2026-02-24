Entre lágrimas: El emocionante momento en que Rodrigo Villegas recibió la Gaviota de Oro en Viña 2026
- Por Diego Alonzo
Rodrigo Villegas volvió a demostrar su dominio del escenario en el Festival de Viña del Mar y lo respaldó con las Gaviotas de Plata y Oro. Su rutina, marcada por vivencias personales y música, hizo reír y bailar al Monstruo de la Quinta Vergara.
El comediante fue el segundo en presentarse en el certamen y tuvo una noche redonda.
La emoción de Rodrigo Villegas
Tras recibir los galardones, el humorista no ocultó su emoción: "Muchas gracias, de verdad. Es un muy lindo momento para mí y ustedes también".Ir a la siguiente nota
Al escuchar las palabras de la animadora Karen Doggenweiler, Villegas agregó: "Quiero agradecer a las personas que están acá y en sus casas. Es un hermoso momento para mí y me preparé harto". Y cerró entre risas: "Espero que hayan sentido la frecuencia y se haya limpiado un poco su cuerpo".
Leer más de
Notas relacionadas
- Con más energía que nunca: Revisa cómo fue el inicio de la rutina del comediante Rodrigo Villegas en Viña 2026
- Rodrigo Villegas contó ritual en la previa de Viña 2026: "A mi niño interno que se quede jugando porque el papá sale a trabajar"
- EN VIVO: Sigue la segunda noche del Festival de Viña del Mar con interpretación en lengua de señas