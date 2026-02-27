Extraditan a EEUU a chileno acusado de robar y vender datos de miles de tarjetas de crédito

27 feb. 2026 - 13:56 hrs.

¿Qué pasó?

Alex Rodrigo Valenzuela Monje, alias "VAL4K", un ciudadano chileno de 24 años, fue extraditado a Estados Unidos acusado de cometer un millonario fraude financiero, vendiendo datos de miles de tarjetas de crédito robadas por Internet.

Gracias a la cooperación entre la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI), el FBI y el Departamento de Justicia, Valenzuela fue detenido el 14 de enero, luego de que se aprobara la solicitud de extradición. El jueves, fue formalmente acusado ante un tribunal federal en Utah por vender datos de tarjetas de crédito y pasar información de identificación para cometer delitos, aunque se declaró no culpable de ambos cargos.

Según la investigación, entre mayo de 2021 y agosto de 2023, "VAL4K" creó sitios web falsos que simulaban tiendas con descuentos para robar datos de pago. Una vez que tenía la información, la vendía en grupos privados de Telegram a ciudadanos extranjeros.

Vendió más de 26.500 ejemplares

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Valenzuela habría vendido los datos de más de 26.500 ejemplares de tarjetas American Express. Aunque todavía no se ha precisado el monto total defraudado, se estima que podría ascender a cientos de miles de dólares.

En los canales de Telegram, el joven ofrecía información completa de cada tarjeta: número de cuenta, tipo de tarjeta, nombre del titular, código de seguridad (CVV) y fecha de vencimiento. Con esos datos, sus clientes podían hacer compras falsas, lo que generó un millonario sistema de fraude.

Además de comercializar los datos, se encargaba de mantener y controlar los canales de venta, asegurando que la información se distribuya de manera organizada entre los miembros. Por esto, enfrenta cargos por aprovechar la tecnología para concretar fraude financiero masivo.