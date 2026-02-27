Video muestra impactante ataque de elefante a joven durante ceremonia en India

27 feb. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven resultó con lesiones de carácter grave tras ser atacado por un elefante durante una ceremonia religiosa en el estado de Kerala, en India. La situación fue captada en video por uno de los asistentes, quien registró el momento en que el animal levantó y lanzó con su trompa a la víctima.

Según reportan medios locales, el ataque ocurrió específicamente en el distrito de Thrissur, donde es tradicional involucrar elefantes adornados en carnavales y procesiones religiosas.

Fue mientras uno de los participantes intentaba montar al animal que este tomó con su trompa a una de las personas que lo estaban ayudando para luego lanzarlo al suelo. El ataque provocó inmediatamente el pánico entre el resto de la multitud.

De acuerdo a información recogida por Azteca, el joven fue trasladado de forma urgente hasta un hospital cercano donde permanecería internado producto de la gravedad de sus lesiones.

De igual forma, autoridades locales habrían iniciado una revisión de protocolos de seguridad con el fin de evitar accidentes similares en el futuro.

Revisa el momento a continuación: