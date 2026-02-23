Kim Jong Un es reelegido secretario general del partido gobernante de Corea del Norte

23 feb. 2026 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

El líder norcoreano Kim Jong Un fue reelegido como secretario general del gobernante Partido de los Trabajadores en su noveno congreso. La decisión se tomó el domingo, "de acuerdo con la voluntad inquebrantable y el deseo unánime de todos los delegados", informó la prensa este lunes.

En su discurso de apertura del congreso el jueves, Kim prometió mejorar el nivel de vida, en medio de las tensiones económicas que afectan a su país, golpeado por las sanciones.

"Hoy, nuestro partido se enfrenta a difíciles y urgentes tareas históricas de impulsar la construcción económica y el nivel de vida del pueblo, y de transformar todos los ámbitos de la vida estatal y social lo antes posible", declaró Kim.

El presidente chino Xi Jinping destacó el triunfo como un "nuevo capítulo" en las relaciones de su país con Corea del Norte, al felicitar a Kim por su reelección al frente del Partido de los Trabajadores. Xi dijo a Kim estar "dispuesto a trabajar juntos para (...) escribir un nuevo capítulo en la amistad China-Corea del Norte".

Durante décadas, las armas nucleares y el poderío militar estuvieron por encima de todo en Corea del Norte, incluso cuando se agotaban las reservas de alimentos y se extendía la hambruna.

Pero desde que asumió el poder en 2011, Kim ha enfatizado también la necesidad de fortalecer la economía de la empobrecida nación.

En el último congreso del partido, en 2021, Kim hizo una admisión extremadamente inusual al reconocer que se habían cometido errores "en casi todas las áreas" del desarrollo económico.