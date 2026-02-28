"Chile debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad": La respuesta de la oficina de Kast por conflicto en Irán
¿Qué pasó?
Diversas reacciones generó el ataque que realizaron Israel y Estados Unidos contra Irán. El Estado Islámico decidió responder y ha atacado a algunos países del Medio Oriente que tienen bases estadounidenses.
Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast, se emitió un comunicado para abordar la crisis que se vive a nivel mundial.
¿Qué señalaron desde la OPE?
"Desde la Oficina del Presidente Electo señalamos que Chile siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia, y en consecuencia valoramos el esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear y el respeto irrestricto al derecho internacional", señaló el comunicado.
"En ese contexto, vemos con preocupación las hostilidades que se están desarrollando en Medio Oriente y en qué medidas estas pueden afectar a la población civil y causar víctimas inocentes", se agregó.
Luego, la OPE recalcó que "condenamos, asimismo, los ataques indiscriminados del régimen iraní a distintos países de la región".
Por último, se indicó que "esperamos que se reanuden todos los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la seguridad, estabilidad y una paz duradera en la región".
