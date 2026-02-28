Logo Mega

"Chile debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad": La respuesta de la oficina de Kast por conflicto en Irán

¿Qué pasó? 

Diversas reacciones generó el ataque que realizaron Israel y Estados Unidos contra Irán. El Estado Islámico decidió responder y ha atacado a algunos países del Medio Oriente que tienen bases estadounidenses. 

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast, se emitió un comunicado para abordar la crisis que se vive a nivel mundial.

¿Qué señalaron desde la OPE? 

"Desde la Oficina del Presidente Electo señalamos que Chile siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia, y en consecuencia valoramos el esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear y el respeto irrestricto al derecho internacional", señaló el comunicado.

"En ese contexto, vemos con preocupación las hostilidades que se están desarrollando en Medio Oriente y en qué medidas estas pueden afectar a la población civil y causar víctimas inocentes", se agregó.

Luego, la OPE recalcó que "condenamos, asimismo, los ataques indiscriminados del régimen iraní a distintos países de la región". 

Por último, se indicó que "esperamos que se reanuden todos los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la seguridad, estabilidad y una paz duradera en la región". 

