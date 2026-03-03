Boric y Kast se reúnen en La Moneda en medio de polémica por cable submarino chino

03 mar. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

A una semana del cambio de mando, este martes el Presidente Gabriel Boric se reunirá con el Presidente Electo José Antonio Kast en el palacio de La Moneda, en una cita que estará marcada por el polémico proyecto del cable submarino chino.

Tercera reunión entre Boric y Kast

El encuentro habría sido acordado hace algunas semanas y, a petición del futuro mandatario, se dará en compañía de equipos ministeriales de ambas autoridades, con el objetivo de abordar en profundidad varios temas pendientes.

Cabe destacar que esta es la tercera reunión entre Boric y Kast luego del triunfo de este último en la segunda vuelta. El primero fue el 15 de diciembre del 2025, un día después del balotaje, y el segundo se dio el 19 de enero del 2026.

Aunque las instancias previas estuvieron marcadas por el protocolo presidencial, esta tendría un tono distinto, a propósito de la tensión diplomática generada entre Chile y Estados Unidos a raíz del proyecto del cable submarino chino.

Polémica por cable submarino chino

En entrevista exclusiva con Meganoticias, Boric aseguró respecto al proyecto del cable submarino chino que "acá no hay nada oculto. Nosotros hemos tratado de ser... O sea, no hemos tratado, hemos sido absolutamente transparentes".

"Yo de hecho hablé con el Presidente Electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado estas amenazas", afirmó.

Al respecto, aclaró que "le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y una decisión de largo aliento, que independiente de la decisión que tomara nuestro Gobierno respecto del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su Gobierno, me parecía importante conversarlo con él".

