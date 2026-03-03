Heladería cierra histórica sucursal con 46 años de trayectoria: "Se cerró un ciclo muy importante"

03 mar. 2026 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

La histórica Heladería La Plaza, ubicada frente a la Plaza de Armas de Melipilla, anunció el cierre de su local a 46 años de su inauguración, pero informó que próximamente abrirán una nueva sucursal.

A través de una emotiva publicación en redes sociales, el emprendimiento familiar confirmó el cierre de su local tras su apertura en 1980, época en la que también funcionaba como un centro de entretención.

"Cambiamos de lugar, pero no de historia"

"Después de casi 5 décadas, bajamos la cortina de nuestra querida heladería y se cerró un ciclo muy importante en nuestras vidas, para comenzar uno nuevo", publicaron sus dueños, aunque recalcaron que "solo cambiamos de lugar, pero no de historia".

"Queremos agradecer profundamente todo el cariño, los mensajes, los abrazos y las palabras hermosas que recibimos durante esta última semana. Cada recuerdo compartido y cada muestra de afecto nos confirmaron que este lugar fue mucho más que una heladería: fue punto de encuentro, fue familia, fue historia viva de Melipilla", añadieron.

¿Dónde estará el nuevo local?

Desde la heladería informaron que "muy pronto les estaremos actualizando sobre la apertura del nuevo local para que vayan a visitarlo".

De momento no han detallado dónde estará la nueva sucursal ni cuándo abrirá, aunque aclararon que será en la misma comuna de Melipilla, en un lugar muy cercano a su antiguo local, manteniendo así su histórica presencia en la ciudad.