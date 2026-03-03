Elizalde y polémica reunión entre Boric y Kast: Presidente Electo "reconoció la llamada del 18 de febrero"

03 mar. 2026 - 10:01 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la reunión que sostuvieron en la mañana de este martes en el Palacio de La Moneda el Presidente Gabriel Boric con su sucesor a partir del 11 de marzo, José Antonio Kast, la cual terminó abruptamente a raíz de un desencuentro por el polémico cable submarino con China.

Según declaró el propio Mandatario, la cita culminó porque el Presidente Electo le exigió que se retractara de sus dichos emitidos en una entrevista con Meganoticias Prime este lunes, donde señaló que el 18 de febrerro le informó en una llamada sobre el proyecto de cable de fibra óptica, indicando que debían abordar las advertencias de Estados Unidos, que luego se traducirían en el retiro de visas de tres funcionarios del Gobierno.

Desde el Palacio de Gobierno, Elizalde sostuvo que "el diálogo democrático y la coordinación para el traspaso del Gobierno tiene como principal sentido servir de mejor forma a las chilenas y chilenos, y por eso lamentamos la decisión del Presidente Electo José Antonio Kast de retirarse de la reunión que estaba agendada entre el presidente Gabriel Boric (...) consideramos que es una mala señal respecto al diálogo que requiere nuestro país en una democracia a la cual todos debemos contribuir".

"El Presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero"

"En esa reunión, el Presidente Kast le pidió que se retractara al Presidente Boric respecto a que hubieran conversado el tema del cable chino. Sobre esto queremos ser explícitos, nosotros siempre nos la vamos a jugar por la verdad: el Presidente Boric le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas, y uno de los temas decía relación con el cable chino", agregó.

En ese sentido, el ministro declaró que Boric le dijo a Kast que "esta era una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno y que había una advertencia o amenaza del gobierno de EEUU de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de EEUU".

"Terminada la reunión bilateral, cuando el Presidente Kast señala que ellos se van a retirar, ambos presidentes concurren a Salón Amarillo donde nos encontrábamos los ministros del gobierno de funciones y los futuros ministros, y ahí el Presidente Boric informa la decisión del Presidente Kast, la lamenta y señala cuál fue la controversia", sumó.

Elizalde zanjó que "el Presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el Presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos, y que había una amenaza o advertencia del gobierno de EEUU al respecto. Ante esa situación, el Presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido, y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el Presidente Electo tomó la decisión, que había sido informada antes, de retirarse de la reunión".

