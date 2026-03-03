Peatón pierde la vida tras ser atropellado por Biotrén en ruta entre Coronel y Concepción

03 mar. 2026 - 10:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un peatón murió luego de ser atropellado por el Biotrén durante la mañana de este martes, en la ruta que une Coronel con Concepción, en la región del Biobío.

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió a eso de las 6:20 horas, específicamente en el kilómetro 17,2 de sur a norte, cerca de un cruce habilitado.

Según antecedentes recabados, el conductor del tren habría visto que la persona transitaba por las vías, por lo que le habría avisado tocando la bocina que se acercaba, aunque esta no se percató.

Peatón perdió la vida en el lugar del accidente

En esa línea, pese a que el maquinista activó los frenos, lamentablemente el peatón resultó atropellado y perdió la vida en el lugar.

Carabineros de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) concurrieron a la emergencia junto a personal del Servicio Médico Legal (SML). El conductor, en tanto, quedó a la espera de ser citado por la Fiscalía.

Desde EFE Biotrén informaron que el servicio Coronel–Concepción presenta intermitencias y alteraciones en sus horarios habituales producto del accidente. "Reiteramos el llamado al autocuidado, a poner atención y a respetar la señalética", instaron.