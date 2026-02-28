Temblor se percibe en la zona sur del país: Esta fue la magnitud del sismo

28 feb. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, a las 21:00 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 81 km al noroeste de Lebu, en la región del Biobío. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 36 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

