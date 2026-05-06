Aumento de la PGU: ¿A quiénes les subirá el monto en septiembre?

06 may. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los aportes económicos más importantes que se entrega a los adultos mayores, el cual tendrá un aumento progresivo en sus montos durante este año y sumará a un nuevo grupo de beneficiarios.

Actualmente, gran parte de quienes reciben este beneficio pueden cobrar hasta $231.732 mensuales. Sin embargo, este pago se irá ajustando por edad para alcanzar el nuevo tope máximo y mejorar así los ingresos de miles de pensionados.

¿Para quiénes es el aumento de la PGU en septiembre?

A partir de septiembre de 2026, las personas de 75 años o más serán beneficiadas con el aumento del monto máximo hasta $250.275, de acuerdo a ChileAtiende.

Si la persona cumple los 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, el aumento se reflejará en su pago durante el mes de su cumpleaños. Las personas mayores de 65 años podrán optar a dicho tope desde septiembre de 2027.

¿Cuáles son los requisitos para optar a la PGU?

Para acceder a este beneficio mensual, sin importar si la persona está jubilada o continúa trabajando, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más. Se puede solicitar anticipadamente a los 64 años y 9 meses.

No pertenecer al 10% más rico de la población. Esto es evaluado internamente, con el Puntaje de Focalización Previsional y los datos del Registro Social de Hogares.

Acreditar haber vivido en Chile por al menos 20 años (desde los 20 años de edad) y haber residido en el país por al menos cuatro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la postulación.

Contar con una pensión base calculada que sea de $1.252.602 o menor.

¿Cómo saber si me corresponde y solicitar la PGU?

El proceso de consulta se puede realizar a través del portal de ChileAtiende (pulsa aquí), ingresando el RUN y la fecha de nacimiento, y presionando el botón “Consultar”.

Luego, el sistema indicará si la persona cumple con los requisitos para iniciar la solicitud y permitirá ingresar con Clave Única.

También se puede realizar llamando al Call Center de ChileAtiende (101), en la Sucursal Virtual, en una sucursal de ChileAtiende, municipalidad en convenio, oficina AFP o compañía de seguros.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal