La Princesa Leonor de Asturias cursará estudios en una universidad pública en Madrid: Esta es la carrera que estudiará

27 abr. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Casa Real de España ha anunciado formalmente, a través de un comunicado, el siguiente paso en la formación académica de la heredera al trono, la Princesa Leonor de Asturias.

Tras completar sus etapas previas de instrucción, la Princesa se integrará al sistema universitario español para cursar estudios superiores en el área de las ciencias sociales, consolidando así su preparación para sus futuras responsabilidades como jefa de Estado.

La carrera que cursará la Princesa tiene una extensión total de cuatro años. La institución elegida para llevar a cabo estos estudios es una institución de carácter público y de los más prestigiosos de la capital española.

Según la información oficial, el inicio de sus clases está programado para el tercer cuatrimestre del año 2026, coincidiendo con el otoño boreal.

Princesa Leonor de Asturias

¿Qué carrera estudiará la Princesa Leonor y dónde lo hará?

"Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid...", dice el comunicado emitido por los reyes de España.

La Princesa Leonor dará inicio a sus estudios luego de culminar sus compromisos con las fuerzas armadas y su instrucción naval.

Proceso de ingreso a la Universidad Carlos III de Madrid

Para su ingreso en la Universidad Carlos III de Madrid, la Princesa Leonor utilizó el procedimiento de admisión temprana, una modalidad diseñada para estudiantes que han cursado el Bachillerato Internacional fuera de España, como fue su caso en el UWC Atlantic College de Gales.

Este sistema permite a los candidatos postular basándose en sus méritos académicos previos sin necesidad de realizar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), dado que los programas internacionales no coinciden plenamente con las asignaturas del sistema general español.

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