Eran buscados por el FBI: Caen tres chilenos especialistas en robos a casas de deportistas de alto nivel en el extranjero

24 may. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del sábado, tres ciudadanos chilenos fueron detenidos, uno en la comuna de Lampa y otros dos en Argentina, en el marco de la investigación por el robo a la casa del extenista argentino Juan Martín del Potro en la ciudad de Tandil.

Los detenidos eran intensamente buscados por el FBI debido a su presunta participación en una banda chilena especializada en robos a viviendas de reconocidos deportistas de las ligas de fútbol americano y básquetbol en Estados Unidos. Además, estaban siendo investigados por la PDI.

Un trabajo coordinado entre la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y el FBI permitió ubicar en la comuna de Lampa a uno de los chilenos requeridos por la justicia estadounidense.

Sin embargo, los otros dos sospechosos cruzaron la cordillera por un paso no habilitado rumbo a Argentina, donde habrían repetido el mismo modus operandi en robos a viviendas vinculadas al mundo del deporte, afectando en esta ocasión el hogar del extenista.

Un trabajo en conjunto con organismos internacionales

El trabajo coordinado entre las policías y los organismos internacionales permitió mantener un flujo constante de información sobre antecedentes clave para la identificación de los sujetos.

“Permitió que existiera información fluida sobre el modus operandi y datos para su identificación, por lo que estas personas enfrentarán a la justicia en Estados Unidos o Argentina, pues no tenían mayores antecedentes en Chile, al estar especializados en robos fuera de nuestras fronteras”, explicó Enrique Gutiérrez, de la OCN Interpol Chile.

Por su parte, el inspector Sebastián González, de la BIRO Occidente, destacó que los sujetos mantenían un patrón delictual definido, analizando las redes sociales de sus potenciales víctimas y verificando cuándo los domicilios permanecían sin moradores para concretar los ilícitos.