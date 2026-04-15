"La situación es plenamente reversible": Fundador de reconocida marca de gimnasios tras solicitud de quiebra

15 abr. 2026 - 09:29 hrs.

¿Qué pasó?

Alex Wiesner, gerente general y fundador de la cadena de gimnasios Energy Club se pronunció por la reciente solicitud que hizo el Banco BCI para declarar la quiebra de la franquicia.

A través de un comunicado, el empresario aclaró que la acción judicial presentada por la entidad bancaria no representa un estado terminal para la empresa, asegurando enfáticamente que el escenario actual cuenta con margen de maniobra y que los problemas financieros que enfrentan pueden ser solucionados en el corto plazo.

De acuerdo con lo expuesto por Wiesner, la demanda interpuesta por el Banco BCI se fundamenta en un presunto incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial que la cadena mantenía vigente. Si bien esta acción legal abre la posibilidad técnica de una liquidación forzosa, subrayó que esto no implica que la medida haya sido decretada por las autoridades pertinentes.

El proceso se encuentra en una etapa inicial donde el tribunal debe analizar los antecedentes presentados, escuchar los argumentos de todas las partes involucradas y, finalmente, resolver si procede o no la petición de quiebra solicitada por el banco acreedor.

¿Por qué BCI demandó a Energy Club?

El 31 de marzo, Banco BCI introdujo una demanda ante el 9.º Juzgado Civil de Santiago. La acusación se basa en el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial que fue aprobado en 2025 y modificado el pasado mes de enero.

La denuncia de BCI tiene relación directa con el impago de obligaciones normativas e impositivas y las condiciones de pago de los intereses generados.

En este sentido, la entidad bancaria acusó que la cadena de gimnasios solo pago $52 millones de pesos, de un total acumulado de $240 millones por concepto de cotizaciones previsionales del mes de febrero.

Asimismo, acusaron que la empresa mantiene una deuda correspondiente a IVA y un convenio con la Tesorería General de la República (TSR), cuyo monto supera los mil 300 millones de pesos.

Viabilidad de evitar el cierre Según Wiesner

Alex Wiesner destacó que la empresa no ha cesado en sus esfuerzos por estabilizar su situación financiera. Según sus declaraciones, la firma mantiene conversaciones activas y fluidas con sus distintos acreedores para alcanzar acuerdos que permitan la viabilidad del negocio a largo plazo.

También aclaró que la cadena sigue funcionando con total normalidad y como prueba de su compromiso con cumplir con las obligaciones financieras de la firma, dijo que ya tomaron medidas concretas para rectificar ciertas infracciones previas.

Entre los avances mencionados, destaca el pago de deudas previsionales, un paso que la administración considera fundamental para regularizar su estatus legal y operativo.

En este sentido, Wiesner sostiene que la voluntad de pago existe y que la estructura del negocio sigue siendo sólida, lo que le permite afirmar con confianza que la situación actual es "plenamente reversible" mediante el diálogo y la gestión administrativa responsable.

Presencia de Energy Club en el país

De acuerdo con datos en el sitio web de Energy Club, la cadena tiene presencia en varias ciudades del país y son 29 las sedes que están distribuidas en nueve regiones del país, dispuestas de la siguiente forma.

Región Metropolitana: 18 sucursales

18 sucursales Región de Antofagasta: 2 sucursales

2 sucursales Región de La Araucanía: 1 sucursal

1 sucursal Región del BíoBío: 1 sucursal

1 sucursal Región del Maule: 1 sucursal

1 sucursal Región de Valparaíso: 2 sucursales

2 sucursales Región de O'Higgins: 2 sucursales

2 sucursales Región de Coquimbo: 1 Sucursal

1 Sucursal Región de Atacama: 1 Sucursal

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