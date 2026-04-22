Misterioso hallazgo histórico en Egipto: descubren momias con lenguas y cabezas cubiertas de oro

22 abr. 2026 - 10:15 hrs.

Arqueólogos de la Universidad de Barcelona y el Instituto del Antiguo Oriente Próximo hallaron en Egipto una tumba de la época grecorromana con momias que presentan características funerarias poco comunes: cabezas recubiertas de oro y lenguas metálicas colocadas dentro de los cráneos. El descubrimiento tuvo lugar en El-Bahnasa, en la región de Minya, a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo, según reporta The Sun.

El-Bahnasa es una zona reconocida por su valor histórico y espiritual, y las excavaciones han confirmado su importancia como sitio funerario durante el periodo grecorromano en Egipto. Los cuerpos fueron encontrados dentro de ataúdes de madera, cuidadosamente envueltos en lino con diseños geométricos, y sus cabezas estaban pintadas con oro que aún conservaba un notable brillo.

Entre los hallazgos más llamativos destacan cuatro lenguas metálicas —tres de oro y una de cobre— colocadas dentro de los cráneos. Según las autoridades egipcias, este detalle respondía a un ritual funerario simbólico: la creencia de que estas lenguas permitirían a los difuntos comunicarse en el más allá, lo que refleja la importancia de la palabra en las prácticas religiosas de la época.

Pero el hallazgo más extraordinario fue otro: dentro de una de las momias se encontró un papiro con un fragmento del Libro II de la Ilíada, la obra atribuida a Homero. Su presencia en una tumba egipcia sugiere un intercambio cultural significativo entre las tradiciones egipcias y griegas durante ese periodo.

Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

¿Por qué el oro en las cabezas y lenguas?

Este tipo de ritual no era aislado, sino que respondía a tradiciones profundamente arraigadas en la cultura funeraria del periodo grecorromano en Egipto. El uso del oro en las cabezas y las lenguas metálicas como símbolo de comunicación con el más allá forma parte de un conjunto de prácticas que combinaban elementos de la religión egipcia con influencias del mundo greco-romano.

Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Las autoridades egipcias destacaron que estos descubrimientos amplían la comprensión sobre la diversidad cultural y religiosa del antiguo Egipto, revelando prácticas funerarias que mezclan lo local con lo foráneo de una forma que los investigadores aún están estudiando.

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