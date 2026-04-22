Cancillería instruye abrir sumario a funcionarios por supuesto apoyo a Bachelet en candidatura a la ONU

22 abr. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores instruyó abrir un sumario para investigar a funcionarios públicos que estarían realizando gestiones en el marco de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU, pese a que el Gobierno ya ha retirado su apoyo.

A través de un comunicado, la Cancillería encabezada por Patricio Torres informó que "la Subsecretaría de Relaciones Exteriores iniciará una investigación sumaria para indagar los hechos y adoptar las medidas correspondientes. El 24 de marzo, el Gobierno retiró su apoyo a la candidatura y, por lo anterior, instruyó a las embajadas y misiones que se abstengan de realizar gestiones en la materia".

¿Quienes se podrían ver involucrados?

Según consignó el medio Ex-Ante, se ha alertado respecto a funcionarios que vienen de la gestión de la exembajadora ante la ONU, Paula Narváez (PS), que habrían hecho diversas gestiones en favor de la candidatura de Bachelet.

Entre estas personas se encontraría Claudio Garrido, el segundo en la embajada, quien reemplazó de forma interina a Narváez y el 3 de marzo fue ratificado por el Gobierno de Gabriel Boric como representante permanente alterno en Nueva York.

Garrido se ha reunido en la sede diplomática con su núcleo de confianza entre quienes está Jimena Prada, analista de asuntos internacionales que es parte del equipo de la misión chilena, Pablo Bravo, segundo Secretario, y Andrés Borlone, primer Secretario.

De acuerdo al medio citado, Prada envió desde su correo institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores un mensaje con el asunto “Re: Cuarta actualización: reunión con la candidata y el Presidente de la Asamblea General”.

El mensaje fue enviado a los tres miembros del gabinete del presidente de la Asamblea General con copia a Claudio Garrido y también al embajador Norberto Moretti que representa en la ONU a Brasil, relevante para la candidatura de la exmandataria.

Además, en otro correo enviado por la asistente de la Asamblea General a Jimena Prada y a Claudio Garrido se señala que “la oficina del Presidente de la Asamblea General quisiera solicitarle amablemente que transmita la información adjunta a la candidata al cargo de Secretaria General, sobre una oportunidad de participación en redes sociales, Sra. Bachelet. Le solicitamos tener en cuenta que el adjunto incluye información sensible para el momento”.

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