Candidatura de Bachelet a la ONU: Vidal advierte posible veto de EEUU y Cecilia Pérez cuestiona al Gobierno por no apoyarla

21 abr. 2026 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

Francisco Vidal y Cecilia Pérez, ambos exvoceros de Gobierno, abordaron este martes la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, precisamente en la jornada en que la exmandataria expuso ante los 193 países miembros del organismo.

En el programa Segundo Piso de Radio Infinita, ambos analizaron las opciones reales de la exPresidenta y también cuestionaron la decisión del Gobierno de retirar el respaldo formal de Chile a su postulación.

Vidal advierte posible veto de Estados Unidos

Durante la conversación, Vidal sostuvo que Bachelet tendría apoyo internacional, pero advirtió que el principal obstáculo estaría en el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Creo que ella tiene una enorme cantidad de votos en el mundo (...) va a tener los votos, pero va a tener el veto norteamericano", aseguró.

En esa línea, señaló que espera una dura postura desde Washington: "De Trump espero cualquier cosa", agregando que no tiene dudas de que el representante estadounidense en Naciones Unidas se manifestará en contra.

Sin embargo, estimó que otros miembros permanentes como China, Rusia, Francia y Reino Unido podrían respaldarla.

Cecilia Pérez lamenta retiro del apoyo chileno

Por su parte, Cecilia Pérez afirmó que le habría gustado que el Gobierno de Kast mantuviera el respaldo oficial a la candidatura de Bachelet, considerando su trayectoria internacional. "A mí me habría gustado que no se hubiese retirado el apoyo de Chile a la candidatura de la Presidenta Bachelet", señaló.

La exministra agregó "que un chileno, una chilena, pueda competir en las distintas esferas internacionales, siempre va a ser un orgullo para el país", destacando que ese tipo de decisiones debieran transformarse en políticas de Estado.

También recordó que el expresidente Sebastián Piñera respaldó candidaturas internacionales de figuras de distintos sectores políticos, como José Miguel Insulza en la OEA.

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