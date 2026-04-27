"Prefiero no hacer como que me muero": Icónica actriz Luz Jiménez revela las razones de su alejamiento de la TV

27 abr. 2026 - 10:55 hrs.

Con más de 60 años de carrera, la actriz Luz Jiménez se ha convertido en un verdadero ícono del teatro y la actuación en Chile. Ha participado en teleseries, películas y obras de teatro, entre las que se encuentran Sucupira, Romané, Pampa Ilusión, Los Pincheira, No, La Vida de los Peces, Gloria y muchas producciones más.

Actualmente, la mujer de 91 años está alejada de la televisión y enfocada en su trabajo en el teatro, específicamente en la obra "Las aristócratas" de Felipe Zambrano.

¿Qué dijo la actriz Luz Jiménez?

Aunque ha tenido la oportunidad de seguir apareciendo en teleseries, recientemente reveló que hay motivos concretos que la han alejado de la pantalla chica.

En conversación con Radio Biobío, la actriz profundizó en las razones por las que ha rechazado algunas ofertas de trabajo en televisión, argumentando que eran "cosas muy, muy chicas".

"Nunca me llamaron (de televisión); me llamaron un par de veces para unas cosas muy muy chicas, como morirse en el primer capítulo. ¡Qué pena! Yo dije: 'Estoy tan cerca de aquello que prefiero no hacer como que me muero'. Pero nunca me incluyeron en los repartos. Esa es la verdad", explicó Luz.

Luz Jiménez como Male Pasca en "Romané"

Sobre la posibilidad de regresar a las producciones televisivas, la actriz aclaró que está lejos de ser una realidad.

"No sé, he estado haciendo teatro, prefiero eso. Además, cuando uno hace televisión, es difícil hacer teatro. Tienes que correr mucho, arriesgar mucho, pedir perdón a ambos lados. Es difícil. Entonces no me ha hecho falta, no, estoy bien así", dijo.

Finalmente, reflexionó sobre los dichos de Jaime Vadell de hace un tiempo, en que declaró que ser viejo "es penca", explicando que "yo no siento que es penca. Claro, podría haber cosas mejores, tal vez como en otros países que tienen mejores leyes sociales. Pero yo siento que a los que hacemos teatro y a los que estamos en este mundo es un motivo de gran felicidad estar en teatro, actuar, no por el hecho de lucirse; tal vez a mí eso es lo que más me cuesta".

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