Ley 40 Horas: Este es el cambio que comienza a regir este 26 de abril

26 abr. 2026 - 08:00 hrs.

La popularmente conocida como la "Ley de 40 Horas" entró en abril del año 2024, fecha en la cual la jornada laboral se redujo en una hora, pasando de las 45 a las 44 horas actuales de trabajo semanal.

Debido a su gradualidad, la oficialmente llamada Ley N° 21.561 entrará completamente en vigor en abril de 2028, fecha en la que quedará establecida definitivamente la jornada de 40 horas.

¿Cuál es el cambio que comienza este domingo?

Pese a que aún no se reducirá completamente la jornada de trabajo, hoy domingo 26 de abril se concreta un nuevo paso clave de ley, ya que desde hoy las horas de trabajo semanal pasaron de 44 a 42.

Luego de este cambio, habrá que esperar dos años más para una nueva reducción horaria, ya que será el próximo miércoles 26 de abril de 2028 cuando la jornada llegue a las 40 horas, exactamente cuatro años después de implementada la ley.

La ley aprobada en el Gobierno anterior tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias. Sin embargo, la actual administración de José Antonio Kast, pese a que respetará la gradualidad de implementación, revisó detalles de su aplicación.

Estas revisiones se hicieron públicas el pasado viernes 17 de abril, con dos dictámenes de la Dirección de Trabajo (DT) que hacen referencia a la distribución diaria de la reducción de jornada y a una "flexibilización" respecto a los trabajadores que pueden quedar excluidos (Artículo 22).

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