Preocupación por rápido derretimiento del Glaciar Echaurren Norte en el Cajón del Maipo: Ha perdido el 65% de hielo en 70 años

27 abr. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudio llevado a cabo por investigadores y académicos de la Universidad de Chile ha dado a conocer una preocupante situación que afecta al Glaciar Echaurren Norte, ubicado en la cuenca del río Yeso, en el Cajón del Maipo, en la Región Metropolitana.

Según la investigación que analizó los cambios en el "balance de masa" del glaciar entre 1955 y 2023, en estos casi 70 años se ha perdido el 65% de su superficie, pasando de tener una masa de hielo que abarcaba 0,52 km² (un poco más grande que el Vaticano) a tener solamente tres pequeños trozos de hielo de 0,18 km² (equivalente a un aproximado de 18 canchas de fútbol).

¿Por qué se ha derretido el Glaciar Echaurren Norte?

El mismo informe revela que esta fragmentación se debe al aumento de la temperatura, pero también hay otros factores como menor cantidad de nieve en invierno por megasequías, más días de calor y finalmente, la insuficiencia del fenómeno de El Niño, evento que traía lluvias que "recargaban" el glaciar. Eso ya no funciona: el calor es tan intenso que las precipitaciones no alcanzan a compensar el derretimiento.

Desde la casa de estudios explican la importancia de esta masa de hielo, no solamente como atractivo turístico y de la naturaleza de nuestro país, sino que también es una fuente de agua clave para el Embalse El Yeso, pues abastece de agua potable a gran parte de Santiago.

Además, su derretimiento y posible desaparición implica la pérdida de décadas de datos científicos únicos que no existen en ningún otro lugar de la región, ya que junto con el Glaciar Zongo en Bolivia, son los dos únicos "glaciares de referencia" en Sudamérica, es decir, científicos de todo el mundo los utilizan como base para investigar la pérdida de masa glaciar y su impacto en el alza del nivel del mar.

A la fecha, el glaciar ya no tiene hielo limpio visible. Está completamente cubierto de rocas y sedimentos que caen de las laderas que lo rodean. Eso cambia la forma en que el hielo interactúa con el sol y el aire, acelerando aún más su deterioro.

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