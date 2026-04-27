Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

27 abr. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes se percibió un sismo de magnitud 4,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 17:15 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 66 kilómetros al noroeste de San Antonio de los Cobres, Argentina, a 216 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.