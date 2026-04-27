Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este lunes se percibió un sismo de magnitud 4,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 17:15 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 66 kilómetros al noroeste de San Antonio de los Cobres, Argentina, a 216 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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