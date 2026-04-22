Cursos gratis Despega Mipe del Sence: Así puedes acceder para aprender inglés o mejorar gestión
- Por Meganoticias
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) mantiene vigente el Despega Mipe, un programa de cursos gratuitos diseñado especialmente para potenciar las habilidades y la competitividad de las micro y pequeñas empresas.
A través de esta herramienta, los emprendedores y trabajadores pueden adquirir nuevos conocimientos para expandir sus horizontes comerciales, a través de módulos para dominar el idioma inglés y capacitaciones para mejorar la gestión de negocios.
¿Cómo postular a los cursos Despega Mipe del Sence?
De acuerdo al Sence, una vez que el interesado ingresa en el buscador de cursos (pulsa aquí), debe realizar lo siguiente:
- Seleccionar el curso de su preferencia y presionar el botón “Postular” en la parte superior de la pantalla.
- Ingresar con la Clave Única, completar el formulario de postulación y presionar nuevamente “Postular”.
Así, la persona habrá enviado su solicitud de acceso al programa. Si el resultado es OK, el sistema permitirá revisar el trámite en la opción Perfil-Sección Cursos a los que Postule Recientemente.
¿Qué necesito para postular a los cursos Despega Mipe?
Para acceder y potenciar los conocimientos de tu negocio, se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser dueño, trabajador que postula por su cuenta, dueño, socio y/o representante legal de una micro y/o pequeña empresa.
- Tener ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades menores a 25.000 UF en el último año calendario.
- Tener el RUT de la empresa.
- No estar realizando otro curso financiado por el Sence, a excepción de cursos en línea.
- Contar con movimientos de ventas en los últimos 12 meses.
¿Cuáles cursos Despega Mipe están disponibles?
El programa ofrece capacitaciones enfocadas en abrir nuevas oportunidades de negocio y facilitar la comunicación internacional:
- Curso Fortalecimiento de la gestión de micro y pequeñas empresas para trabajar con el Estado (80 horas cronológicas), implementado en la Plataforma Aula Digital de SENCE.
- Curso de idiomas “Inglés para micro y pequeñas empresas” (120 horas cronológicas), implementado en Plataforma propia del Otec.