Cursos gratis Despega Mipe del Sence: Así puedes acceder para aprender inglés o mejorar gestión

22 abr. 2026 - 11:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) mantiene vigente el Despega Mipe, un programa de cursos gratuitos diseñado especialmente para potenciar las habilidades y la competitividad de las micro y pequeñas empresas.

A través de esta herramienta, los emprendedores y trabajadores pueden adquirir nuevos conocimientos para expandir sus horizontes comerciales, a través de módulos para dominar el idioma inglés y capacitaciones para mejorar la gestión de negocios.

¿Cómo postular a los cursos Despega Mipe del Sence?

De acuerdo al Sence, una vez que el interesado ingresa en el buscador de cursos (pulsa aquí), debe realizar lo siguiente:

Seleccionar el curso de su preferencia y presionar el botón “Postular” en la parte superior de la pantalla.

Ingresar con la Clave Única, completar el formulario de postulación y presionar nuevamente “Postular”.

Así, la persona habrá enviado su solicitud de acceso al programa. Si el resultado es OK, el sistema permitirá revisar el trámite en la opción Perfil-Sección Cursos a los que Postule Recientemente.

¿Qué necesito para postular a los cursos Despega Mipe?

Para acceder y potenciar los conocimientos de tu negocio, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser dueño, trabajador que postula por su cuenta, dueño, socio y/o representante legal de una micro y/o pequeña empresa.

Tener ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades menores a 25.000 UF en el último año calendario.

Tener el RUT de la empresa.

No estar realizando otro curso financiado por el Sence, a excepción de cursos en línea.

Contar con movimientos de ventas en los últimos 12 meses.

¿Cuáles cursos Despega Mipe están disponibles?

El programa ofrece capacitaciones enfocadas en abrir nuevas oportunidades de negocio y facilitar la comunicación internacional:

Curso Fortalecimiento de la gestión de micro y pequeñas empresas para trabajar con el Estado (80 horas cronológicas), implementado en la Plataforma Aula Digital de SENCE.

Curso de idiomas “Inglés para micro y pequeñas empresas” (120 horas cronológicas), implementado en Plataforma propia del Otec.

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