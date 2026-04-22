Adiós al chat libre: reconocimiento facial o DNI son los nuevos requisitos de Sony para habilitar el chat en PlayStation

22 abr. 2026 - 12:15 hrs.

Sony Interactive Entertainment ha comenzado a exigir verificación de edad para acceder a las funciones de comunicación de PlayStation: mensajería y chat de voz. Los usuarios deberán confirmar su identidad mediante reconocimiento facial, documento oficial o validación de número telefónico antes de poder usar estas herramientas.

La medida responde al endurecimiento de las normativas sobre seguridad digital y protección de menores en distintos países. Sony adapta así sus políticas para garantizar entornos más seguros y adecuados según la edad de los jugadores. Los primeros en recibir el cambio son usuarios de Reino Unido e Irlanda, que ya han recibido correos con los nuevos requisitos. La compañía planea expandir la medida progresivamente a otros mercados hacia finales de 2026, según reporta Interesting Engineering.

Quienes no completen la verificación no perderán el acceso a sus juegos, trofeos ni a la tienda digital, pero sí quedarán sin las herramientas de comunicación. Sony ha sido claro: verificar la edad será obligatorio para mantener el acceso a las funciones sociales de la plataforma.

El proceso está diseñado como un trámite único que puede completarse en pocos minutos. Sin embargo, algunos usuarios ya han reportado fallas técnicas y lentitud en el sistema, lo que apunta a una alta demanda inicial y plantea preguntas sobre la capacidad de la infraestructura para escalar cuando la medida llegue a más mercados.

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Una tendencia que ya siguen otras plataformas

PlayStation no es la primera en moverse en esta dirección. Discord y Roblox ya implementaron sistemas similares de verificación de edad, y Microsoft ha avanzado en la misma línea con Xbox. La presión regulatoria, especialmente en Europa y Reino Unido, está empujando a toda la industria hacia un modelo donde la interacción social en línea ya no es automática, sino condicionada a la confirmación de identidad.

El desafío para Sony no es solo técnico sino también de confianza: manejar datos biométricos y documentos de identidad a gran escala exige garantías sólidas de protección de información personal, un aspecto que la compañía deberá demostrar a medida que la medida se expanda.

Sony no ha anunciado un calendario global definitivo, pero todo indica que la obligatoriedad comenzará a aplicarse en los primeros mercados antes de que termine 2026. Con el tiempo, esta exigencia podría convertirse en el estándar para todos los usuarios de PlayStation.

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